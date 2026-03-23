Вакансія мрії: добровольцям готові платити 400 євро за життя в Альпах

Альпи / © pixabay.com

Італійські науковці вирішили з'ясувати, що відбувається з людським організмом на висоті понад 2000 метрів. Учасникам дослідження пропонують не тільки безкоштовне проживання в Альпах, але й винагороду.

Про це повідомляє «Libertatea».

Життя на висоті 2000 км: умови для учасників

Дослідження відбуватиметься у гірському шале Nino Corsi, розташованому в долині Валь-Мартелло на території національного парку Стельвіо на висоті 2265 метрів. Проєкт реалізують у межах міжнародної ініціативи за підтримки наукових установ.

Учасники проведуть у горах близько місяця. Їм забезпечать безкоштовне проживання та харчування, а також виплатять винагороду у розмірі 400 євро.

Метою дослідження є вивчення змін у роботі організму під час тривалого перебування на помірній висоті. Вчені зазначають, що попередні дослідження здебільшого стосувалися значно більших висот, тоді як цей рівень залишається недостатньо вивченим.

Перед початком основної частини експерименту добровольці проведуть тиждень на нижчій висоті для базових вимірювань, після чого вирушать у гірську хатину на чотири тижні. Завершальний етап включатиме додаткові обстеження.

Під час дослідження фахівці контролюватимуть ключові показники здоров’я:

роботу серця і легень

обмін речовин

сон

апетит

фізичну витривалість.

Для цього застосовуватимуть сучасні медичні технології.

Долучитися до проєкту можуть чоловіки та жінки віком від 18 до 40 років без серйозних проблем зі здоров’ям. Водночас участь обмежена для людей із хронічними захворюваннями, шкідливими звичками або особливими дієтами.

Експеримент триватиме від серпня до вересня 2026 року.

