Чемодан українською

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Питання очищення української мови від запозичень та суржику залишається актуальним для кожного, хто прагне говорити правильно. Досить часто виникають суперечки навколо назв предметів повсякденного вжитку. Одне з таких популярних питань, як правильно називати дорожню сумку для речей — «чемодан» чи «валіза»?

Багато хто вважає один із цих варіантів суржиком чи грубою помилкою, проте мовознавці та академічні словники дають чітку відповідь — обидва слова є абсолютно правильними та нормативними для української мови, хоча вони й мають різне походження та різне стилістичне забарвлення.

Валіза — європейське коріння та пріоритет у мовленні

Слово «валіза» (а також його зменшувально-пестлива форма «валізка») є найбільш рекомендованим і популярним у сучасному повсякденному спілкуванні, художній літературі та медійному просторі.

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Це слово має глибоке європейське коріння. Згідно з Етимологічним словником української мови, воно потрапило до нашої мови через польське посередництво (waliza), а туди прийшло з французької (valise) та італійської (valigia) мов.

Академічний тлумачний Словник української мови (СУМ-11) фіксує це слово як повністю нормативне. Воно є літературним, стилістично нейтральним і використовується в усіх сферах — від художніх творів до офіційних правил перевезення багажу в авіакомпаніях. Окрім того, саме від нього утворився стійкий український фразеологізм «сидіти на валізах», який означає перебувати в стані готовності до від’їзду.

Чемодан — запозичення, яке не є помилкою

Навколо слова «чемодан» існує чимало міфів. Його часто таврують як русизм чи суржик, проте це слово законно живе в українських словниках.

Чемодан має не російське, а давнє перське та тюркське походження. Корінь іде від перського слова джомадан (одежна коробка або дорожня сумка для одягу). До української мови воно потрапило сотні років тому через тюркське посередництво, пройшовши такий самий історичний шлях, як і звичні для нас слова кавун, килим, диван, базар чи майдан.

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Слово офіційно внесено до СУМ-11, тому його використання є нормативним. Воно часто зустрічається у творах українських класиків минулого століття і не є помилкою.

Чому сучасні лінгвісти радять обирати валізу

Попри те, що обидва слова є словниковими, у сучасному українському суспільстві спостерігається чітка тенденція до витіснення слова «чемодан». На користь «валізи» свідчать кілька важливих аргументів мовознавців:

Як зазначав видатний дослідник культури мови Борис Антоненко-Давидович у своїй праці «Як ми говоримо», слово «валіза» є набагато природнішим та історично ближчим для української традиції. У радянські часи відбувалася штучна лексична стандартизація, коли з кількох синонімів пріоритет надавався тому, який звучить подібно до російського аналога. Через це слово «чемодан» штучно висували на перший план.

Уу сталих зворотах нормативним є вживання саме слова «валіза». Вираз «сидіти на валізах» є питомим, тоді як «сидіти на чемоданах» відчувається як штучний переклад.

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Пестлива форма «валізка» або «валізочка» набагато органічніше вписується в українську мовну традицію та закони милозвучності, ніж «чемоданчик».

Інші автентичні синоніми для подорожей

Якщо ви хочете зробити свою мову ще багатшою та уникнути тавтології, для означення дорожнього багажу в українській мові є інші чудові терміни, залежно від форми та призначення речі:

Саквояж — містка дорожня сумка з товстої шкіри або цупкої тканини з короткими ручками.

Кофр — жорстка велика сумка, скриня або коробка, яку використовують для безпечного транспортування інструментів, техніки, фотоапаратури або дорогого одягу та капелюхів.

Баул — велика, переважно довгаста сумка або м’яка скриня для масивних речей чи похідного спорядження.

Отже, якщо ви скажете «чемодан» — ви не порушите правила граматики, оскільки це слово є в наших словниках і має давнє східне походження. Проте, якщо ваша мета — розмовляти вишуканою, сучасною українською мовою, лінгвісти одностайно радять віддавати перевагу слову валіза.

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