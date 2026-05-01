Вальпургієва ніч: як свята стала покровителькою відьом і чому її боялися в Європі

Вальпургієва ніч / © ТСН

Реклама

Вальпургієва ніч, яку відзначають у ніч із 30 квітня проти 1 травня, має подвійне — християнське і язичницьке — коріння. Її назва походить від імені Свята Вальпурга — англосаксонської черниці VIII століття, яку канонізували за її благочестиве життя та місіонерську діяльність у Німеччині.

Парадоксально, але з часом її ім’я почали пов’язувати з ніччю, яку вважали небезпечною та «відьомською». У середньовічній Європі існувало переконання, що саме в цю ніч нечиста сила стає особливо активною. Люди вірили, що відьми злітаються на гори, зокрема на Броккен у Німеччині, де нібито відбуваються шабаші.

Ці уявлення частково сформувалися через збіг дати з дохристиянськими весняними обрядами. Наприкінці квітня германські народи святкували прихід тепла, розпалювали вогнища та проводили ритуали очищення. Після поширення християнства такі практики часто трактували як «язичницькі» або навіть демонічні.

Реклама

З часом ніч перед днем пам’яті святої Вальпурги (1 травня) почали сприймати як період, коли потрібно захищатися від злих сил. Люди запалювали багаття, шуміли, використовували обереги — все це мало відлякати відьом та нечисть.

Попри містичну репутацію, історики наголошують: сама свята Вальпурга не має жодного стосунку до відьомства. Навпаки, у народних віруваннях вона вважалася захисницею від злих духів. Та злиття християнських і язичницьких традицій створило образ, який зберігся донині.

Сьогодні Вальпургієва ніч у багатьох країнах Європи перетворилася на яскраве фольклорне свято з вогнищами, костюмами та театралізованими «шабашами», які більше нагадують карнавал, ніж містичний ритуал.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів