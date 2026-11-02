«Вампір» спав у труні 13 років і п’є кров: він розповів, у чому помиляються фільми

Чоловік 13 років спав у труні та називає себе вампіром: він розповів, у чому помиляються фільми / © www.ladbible.com

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51-річний житель Нової Зеландії Влад Дракула-Лоу, який називає себе справжнім вампіром, розповів про незвичайний спосіб життя та пояснив, які популярні уявлення про вампірів із кіно не відповідають дійсності.

Про це пише LADbible.

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Чоловік стверджує, що понад 13 років лягав спати лише у труну, має ікла, роги під шкірою та зізнається, що іноді п’є кров.

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Влад Дракула-Лоу, якого називають Драк, з дитинства ідентифікував себе як вампіра, а в дорослому віці пройшов через досить екстремальні модифікації тіла, щоб мати відповідний вигляд, включаючи імплантацію рогів під шкіру та встановлення власних гострих ікл.

Батько трьох дітей з Ріфтона в Новій Зеландії розповів, що в дитинстві він щонеділі відвідував церкву, але коли почув, як священник розповідає про чоловіка з рогами, який хоче захопити світ, вирішив, що хоче мати власний комплект рогів. Окрім рогів та іклів, 51-річний Драк має багато татуювань та пірсинг.

13 років спав у труні та уникає сонця

Однією з найбільш незвичайних особливостей способу життя Драка був сон у труні. Чоловік провів у ній приблизно 13 років, однак згодом відмовився від такої звички після того, як труну пошкодила повінь. Після цього новозеландець вирішив перейти на звичайне ліжко.

Влад також підтвердив, що пробував пити кров, однак запевнив, що це не є частиною його регулярного раціону.

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Крім того, він намагається уникати сонячного світла. Навіть у спекотну погоду Нової Зеландії чоловік воліє носити кофту з капюшоном. Водночас він пояснює це не лише своїми переконаннями, а й тим, що його шкіра дуже легко обгорає на сонці.

За його словами, більшість людей знають про спосіб життя вампірів з книжок та фільмів, але Драк каже, що в реальному житті все відбувається не так.

«Люди починають розуміти, що вампіри не зовсім такі, як їх зображують у фільмах. Це реальне життя, я не можу перетворитися на кажана чи зникнути», — сказав він.

Він також може спокійно зайти до церкви, бути біля святої води або тримати розп’яття, і каже, що відвідував весілля друзів з різних віросповідань, і це не було проблемою.

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Як ви могли здогадатися, Драк привертає до себе багато уваги, перебуваючи поза домом, і каже, що до цього вже звик, але в нього є одне прохання до публіки. Чоловік закликає охочих просто підійти та запитати про його роги, ікла чи спосіб життя, замість того щоб дивитися з осудом.

«Мені ставлять дурні запитання: люди запитують, чи хочу я випити їхньої крові, і я категорично відмовляюся, я ж не збираюся просто так когось вкусити», — зазначив Влад Дракула-Лоу.

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