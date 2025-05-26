Ванга, Нострадамус та ще один екстрасенс зробили моторошне передбачення на 2025 рік

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Трійка відомих провісників майбутнього зробила дуже похмурі передвіщення на 2025 рік.

Про це пише LAD Bible.

І якщо Баба Ванга та Нострадамус більш відомі широкому загалу, то ім’я гіпнотерапевта Ніколаса Ожюла мало про що говорить українцям. Але як стверджується, нібито саме він передбачив перемогу Дональда Трампа на виборах 2024 року та пандемію COVID-19. Усі троє кажуть, що на горизонті насувається масштабна війна.

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Нострадамус колись попереджав, що цього року «великі держави зіткнуться», і що Велика Британія буде втягнута в це.

«Коли ті, хто з європейських земель, побачать, як Англія поставить трон свій позаду. З боків її будуть жорстокі війни. Королівство буде відзначене жахливими війнами, вороги повстануть як ззовні, так і зсередини. Велика виразка з минулого повернеться — не буде ворога смертельнішого під небесами», — писав Нострадамус.

Баба Ванга ж передбачала, що цьогоріч в Європі має розпочатися велика війна, яка «спустошить» континент і населення.

Новачок у блоці пророцтв заходить навіть далі, ніж просто війна в Європі, оскільки Ожюла вважає, що Третя світова війна почнеться «з середини року», що не так вже й далеко, враховуючи, що це останній тиждень травня.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що одне з похмурих передбачень Баби Ванги на 2025 рік уже збулося. Ми писали, що ще вона напророкувала на цей рік.

Також ми писали, що християнський пророк Джошуа Джайлз із Міннесоти, який нібито передбачив війну між Ізраїлем і ХАМАС, стверджує, що у 2025 році буде велика війна у світі.

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