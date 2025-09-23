ТСН у соціальних мережах

Вантажівка перекинулася та засипала дорогу популярними цукерками — що було потім

Під час курйозної аварії вантажівка з шоколадними цукерками перекинулася на трасі, перекривши рух транспорту. На місці події рятувальні служби натрапили на справжній «солодкий сюрприз».

Автор публікації
Віра Хмельницька
Вантажівка перекинулася та засипала дорогу популярними цукерками — що було потім

ДТП в США Фото соцмережі

У США вантажівка з популярними шоколадними цукерками M&M’s потрапила в ДТП, тож автомагістраль засипало тисячами цукерок.

Про це йдеться у соцмережах рятувальників Knowlton Twp. Fire and Rescue Company #1 — Station.

Сталася ДТП у Нью-Джерсі. За інформацією рятувальників штату, з причепа вантажівки висипалося тисячі упаковок відомих шоколадних цукерок. Інцидент стався 15 вересня близько 22:20 на трасі Interstate 80 поблизу Knowlton Township.

ДТП з укерками Фото: соцмережі

ДТП з укерками Фото: соцмережі

Як повідомили місцеві, водій зіткнувся з іншим автомобілем на узбіччі, що призвело до розсипання вантажу по дорозі та загоряння невеликої частини вантажівки. На щастя, водії не постраждали і не потребували медичної допомоги.

Через аварію місцева влада закрила всі смуги у західному напрямку на понад дві години, поки дорожні служби прибирали цукерки з проїжджої частини. Роботи завершилися після опівночі, а матеріали передано поліції для розслідування обставин ДТП.

ДТП у США Фото: соцмережі

ДТП у США Фото: соцмережі

ДТП спричинила реакцію в соцмережах

Користувачі активно коментували фото з місця події:

  • «Чи потрібні добровольці, щоб прибрати цей безлад, лол»;

  • «Сподіваюся, ніхто не має алергії на арахіс»;

  • «От дивлюся і думаю — влаштуватися на роботу водієм і перевозити M&M’s?»;

  • «Коли люди запитають, що спричинило Великий дефіцит арахісових M&M’s у 2025 році, історики вкажуть на цю подію»;

  • «Шоколадно-арахісовий апокаліпсис. Ну що, Нью-Джерсі, готуйся».

Нагадаємо, в Україні, у Тернополі працівник ТЦК спричинив ДТП у стані сп’яніння. Попередньо встановлено, що на момент події військовий перебував у щорічній відпустці.

