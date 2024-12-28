Варто про це знати: які продукти не можна зберігати у фользі

Виявляється, не всі продукти можна зберігати у фользі. Вони позбуваються апетитного вигляду і навіть можуть стати небезпечними для здоров'я.

Фольгу на кухні використовують повсякчас. Особливо, коли потрібно загорнути залишки продуктів або страв, щоб зберігати їх в холодильнику. Однак, можна помітити, що деякі з них після такого зберігання залишаються неапетитними і непривабливими.

Які продукти не можна зберігати у фользі

Насамперед, фахівці не рекомендують зберігати у фользі будь-які продукти, які містять кислоту. І мова йде не лише про помідори чи цитрусові, але й про страви, які містять оцет. Кислота взаємодіє з матеріалом, обмінюючись з ним своїми молекулами, в результаті чого їжа, яку ви зберігаєте таким чином, повністю змінює смак.

Також в процесі зберігання можна помітити, що на страві чи продуктах, в яких міститься кислота, з'явилися білі плями. Хоча вони не є небезпечними, але виглядають зовсім непривабливо.

Не рекомендується загортати у фольгу теплу їжу. Пов'язано це з тим, що існує велика ймовірність потрапляння алюмінію в організм людини разом з їжею після цього.

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