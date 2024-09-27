Вас це дуже здивує: що означають фразеологізми "цілуйте тата в коліщата"та "перший бублик глевкий"

Фразеологізми, які вас дуже здивують: як сказати українською "пишите письма мелким почерком"

Українська мова — яскрава, барвиста, запашна, багата на гумор, щедрість, щирість. В українській мові багато виразних, яскравих, веселих та дотепних фразеологізмів та приказок, про які багато хто з українців і не чули та не використовують. Тому мова їх, хоча і грамотна, але пісна та сіра. Часто носії української мови через незнання українських варіантів вдаються до російських приказок.

Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко навів кілька прикладів таких фразеологізмів русизмів, які часто вживають українці - "первый блин комом", "на вкус и цвет товарища нет", "пишите письма мелким почерком", хоча для них є чудові дотепні українські відповідники.

Коли не все виходить з першого разу кажуть "первый блин комом", хоча в українській мові для цього є влучний відповідник – "перший бублик глевкий". "Глевким називають погано пропечений хліб, такий, що ліпиться", - пояснив Авраменко.

Вислів "на вкус и цвет товарища нет" українською звучить подібно "на колір і смак товариш не всяк".

А вислів, який означає завершення розмови, що означає "все, я пішов", а саме "пишите письма мелким почерком" має зовсім не схожого українського відповідника. Мало, хто знає, що "пишите письма мелким почерком" українською звучить напрочуд влучно, жартівливо та цікаво – "цілуйте тата в коліщата".

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