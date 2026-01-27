Чому коти люблять спати на людині / © unsplash.com

Здається, це прояв ніжності, але насправді така поведінка має цілком логічні наукові пояснення.

Джерело тепла

Коти — надзвичайно чутливі до температури створіння. Їхній оптимальний тепловий діапазон вищий, ніж у людини, і саме тіло господаря стає для них стабільним і довготривалим джерелом тепла, особливо в холодну пору. З точки зору науки, це енергозбереження: замість того щоб витрачати сили на обігрів себе, кіт отримує тепло «безкоштовно».

Відчуття безпеки

Сон — час вразливості, навіть для домашніх котів. Вони зберігають інстинкти диких предків, для яких безпечне місце відпочинку було критично важливим. Людина для кота — це знайомий, передбачуваний і великий «охоронець». Сон на господареві або поруч із ним знижує стрес і дарує відчуття захищеності.

Прив’язаність і соціальний зв’язок

Незважаючи на репутацію незалежних тварин, коти формують міцні соціальні зв’язки. Сон на людині — це прояв довіри та близькості. Зоологи порівнюють це з тим, як кошенята сплять разом із матір’ю або між собою. Такий контакт говорить: «ти — частина моєї групи».

Запах і гормональний комфорт

Коти мають надзвичайно чутливий нюх. Знайомий запах власника заспокоює їх і додає відчуття стабільності. Під час сну на людині кіт не лише відчуває цей запах, а й залишає власний через спеціальні залози на лапах і мордочці. Це свого роду «позначення території», що ще більше знижує тривожність.

Звичка та ритуал

Коти добре реагують на розпорядок і повторювані події. Якщо одного разу кіт заснув на господареві і відчув тепло, спокій та безпеку, така поведінка швидко закріплюється. З часом це стає щоденним ритуалом.

З наукової та ветеринарної точки зору сон кота на людині — нормальне та здорове явище. Він свідчить про комфорт, довіру та відсутність хронічного стресу. Втручатися варто лише тоді, коли це заважає людині або порушує сон. У таких випадках фахівці радять м’яко коригувати звичку, уникаючи різких методів.