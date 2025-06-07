Ваша популярна закуска може стати причиною раку кишечнику: деталі

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Сир — улюблений інгредієнт багатьох страв, від пасти до салатів. Проте нове дослідження Медичного коледжу Бейлора показало: надмірне вживання сиру може суттєво змінювати склад кишкової мікрофлори і підвищувати ризик розвитку колоректального раку. Вчені з’ясували, що надлишок сиру знищує корисні бактерії, що відповідають за здоров’я товстої кишки.

Про це пише dailymail.

Процес ферментації сиру, під час якого молочний цукор (лактоза) перетворюється на молочну кислоту, може призводити до утворення сполук, які порушують мікробіом кишечника у чутливих людей. У результаті знижується кількість бактерій Bacteroides і Subdoligranulum, життєво важливих для імунної системи і здоров’я товстої кишки.

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Це провокує хронічне запалення, яке пов’язують з підвищеним ризиком мутацій клітин і утворення пухлин у товстій кишці.

Цікаво, що вживання йогурту, навпаки, не викликало негативних змін у мікрофлорі. Бактерії Faecalibacterium, які мають протизапальні властивості, у людей, які споживають більше молока і молочних продуктів, збільшувались. Це свідчить, що не всі молочні продукти однаково впливають на кишечник.

Доктор Лі Цзяо, провідний автор дослідження, радить тим, хто хоче убезпечити себе від ризиків, обирати рослинні альтернативи молочним продуктам, наприклад тофу або хумус — джерела білка і кальцію без потенційних ризиків.

У свою чергу, доктор Стюарт Фішер підкреслює, що найкращою профілактикою раку товстої кишки є регулярні колоноскопії та прийом пробіотиків для підтримки здорової мікрофлори.

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За даними Американського онкологічного товариства, цього року від колоректального раку помре понад 50 000 американців. Особливо зростає кількість хворих серед молоді до 50 років. Вчені відзначають, що випадки захворювання серед людей віком 20–24 роки вже подвоїлись за останні роки.

Серед причин росту захворюваності — надмірне споживання шкідливих речовин, забруднення довкілля, а також зміни в мікробіомі кишечника через раціон харчування.

Незважаючи на попередження, важливо пам’ятати, що сир містить багато корисних речовин, і помірність є найкращою стратегією. Вчені зазначають, що деякі типи сиру можуть навіть сприяти збереженню здорового мікробіома завдяки особливостям складу і процесу ферментації.

Нагадаємо, у штаті Техас 71-річна жінка померла від первинного амебного менінгоенцефаліту (ПАМ) після того, як кілька разів промила ніс некип’яченою водою з водопроводу автофургона.

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Збудником стала Naegleria fowleri — мікроскопічна амеба, яка проникає в мозок через носову порожнину та «їсть» його тканини.