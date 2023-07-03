Важила 140 кг: жінка показала обвислу шкіру на животі після екстремального схуднення (фото)

Американку порівнюють із "білкою-летягою" після того, як вона скинула 82 кг і її шкіра стала в'ялою та мішкуватою.

Про це пише nypost.com.

27-річна Кімберлі Несторік має майже 5 кіло надлишкової шкіри.

У неї була надмірна вага, скільки вона себе пам'ятала, але її ожиріння різко зросло після того, як вона звикла до їжі на винос під час пандемії. У найважчому стані вона важила 140 кг.

Кімберлі Несторік до схуднення / Фото: nypost.com

Кімберлі сказала, що "поворотний момент" настав після того, як вона зіткнулася з деякими проблемами у парку розваг зі своєю 4-річною дочкою Евелін.

"Я намагалася покататися з дочкою, але мені сказали, що я не можу, тому що ремінь не налазить на мене, і це було проблемою безпеки", — поскаржилася мати, яка, як повідомляється, розплакалася через це випробування.

Кімберлі важила 140 кг / Фото: nypost.com

Саме тоді вона вирішила внести зміни, щоби "бути поруч" зі своєю дочкою. Прагнучи схуднути, вона припинила їсти фаст-фуд і почала готувати кожен прийом їжі. Вона також відвідувала спортзал чотири рази на тиждень.

"Я тримаюся подалі від висококалорійних напоїв", - сказав Несторик, яка зараз важить 57 кг і носить маленький розмір. "Я додаю багато овочів, тому що це насичує".

Зараз вона важить 57 кг / Фото: nypost.com

Її швидка втрата ваги спричинила неприємний побічний ефект: у неї залишився надлишок еластичної, схожої на брезент шкіри, через яку, серед іншого, було важко носити одяг.

Кімберлі схудла на 82 кг / Фото: nypost.com

"Мені доводиться носити коригувальну білизну щодня", — поскаржилася вона. "Мені доводиться мати справу з висипом… Мені важко підтримувати чистоту".

Це також вплинуло на її особисте життя з новим бойфрендом, з яким вона познайомилася шість місяців тому після свого епічного схуднення. Вона вкривала своє тіло ковдрами і перевіряла, щоб у кімнаті було темно, перш ніж займатися сексом. Їй знадобилося два місяці, щоб набратися сміливості, щоб кохатися при світлі.

"Вперше, коли він побачив мене без одягу, було досить страшно", - пригадала вона.

Кімберлі Несторік / Фото: nypost.com

Попри хейтерів, які називають її білкою-летягою, Несторик каже, що, на щастя, їй не доведеться довго терпіти тролів, оскільки вона планує позбутися зайвої шкіри. Зараз вона збирає кошти на операцію. Вартість хірургічного втручання - від 8 000 до 14 000 доларів.

Нагадаємо, наречена схудла заради весілля на 27 кг та влізла у сукню мрії. Вона похизувалася своєю трансформацією.

Читайте також: