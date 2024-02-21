Важить 200 кг і завтовшки, як шина авто: знайдено найбільшу у світі змію (відео)

Найбільша змія у світі була знайдена в глибинах тропічного лісу Амазонки.

Про це пише The Sun.

Вона важить колосальні 200 кг, має довжину 8 метрів та голову розміром з людську. Цю північну зелену анаконду знайшов телеведучий, професор Фрік Вонк у віддаленій Бразилії.

Змія набагато більша за попередній найбільший відомий вид — сітчастого пітона, довжина якого складає в середньому шість метрів.

Досі в Амазонці було виявлено лише один вид зеленої анаконди, також званий гігантською анакондою. Північна зелена анаконда була опублікована у дослідженні у науковому журналі Diversity.

Нідерландський біолог, 40-річний професор Вонк був знятий на відео, плаваючи поряд із величезною анакондою.

The world's largest snake has been discovered in the Amazon Rainforest: The Northern Green Anaconda measures 26 feet long and weighs 440 lbs - and its head is the same size as a human's. pic.twitter.com/XlaDk0qVYt — Denn Dunham (@DennD68) February 21, 2024

Він сказав: "Разом із 14 іншими вченими з дев'яти країн ми виявили найбільший вид змій у світі – зелену анаконду. Як ми всі знаємо з фільмів та розповідей, гігантські змії — це насправді два різні види. Зелені анаконди, що мешкають на півночі свого ареалу в Південній Америці, мабуть, належать до зовсім іншого виду. Хоча на перший погляд вони мають майже однаковий вигляд, генетична різниця між ними становить величезні 5,5%. Для порівняння: люди та шимпанзе генетично відрізняються одне від одного всього на 2%".

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Професор Вонк додав: "Ми дали новому виду латинську назву Eunectes akayima, північна зелена анаконда. Слово "akayima" походить із декількох мов корінних народів північної частини Південної Америки і означає "велика змія". На відео ви можете побачити найбільшу анаконду, яку я коли-небудь бачив: товщиною з автомобільну шину, довжиною 8 метрів і вагою понад 200 кг та головою розміром з мою голову".

Нагадаємо, раніше вчені виявили найменшу хребетну тварину у світі. Довжина дорослої особини становить від 6,45 до 9,87 мм.

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