Важить - як дворічна дитина: величезний кіт Кефір дивує своїми розмірами (фото)

Тварині майже два роки.

Користувачів Мережі здивував своїм розмірами кіт Кефір з Росії: його часто плутають з собакою.

Людей дивує, наскільки великою виросла тварина, пише Daily Mail.

Господарка Кефіра розповіла, що її коту породи мей-кун майже два роки. Він потрапив до неї ще кошенятком. Наразі тварина важить 12 кілограмів, але це не межа. "Для мейн-кунів нормально продовжувати зростати до трьох років", - повідомила Юлія.

Кіт наразі навіть має таку ж вагу, як і дворічна дитина. " У нього є ще одна звичка: вночі любить лізти на мене і спати. Коли він був кошеням, це не доставляло мені незручностей. Втім, тепер він став великим і важким. Звісно, ​​спати так важко", - каже дівчина.

Вона розповідає, що гуляє з твариною. Перехожих дивують розміри кота, а тому думають, що то собака. Кефір може когось налякати своїми розмірами. Втім, Юлія розповіла, що він дуже лагідний і любить, коли його гладять. Кіт дуже полюбляє гратися. "Це м'який маленький котик у тілі величезного звіра", - каже Юлія.

Фото: Instagram @yuliyamnn.

До слова, мей-кун - це порода кішок савани. Вага самців досягає понад вісім кілограмів, а самок - до понад п'яь кілограмів. Довжина (з хвостом) - до 120 см.

Нагадаємо, у Сербії кіт не може змиритися зі смертю свого господаря. Тварина відвідує місце його поховання ось уже кілька місяців. Кіт належав померлому муфтію Муамеру Зукорлічу. Чоловік помер від серцевого нападу 6 листопада 2021 року. З того часу кіт перебуває на його могилі.

Читайте також: