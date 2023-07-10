Важко заснути вчасно: фахівці пояснили, що таке вечірня прокрастинація і як її позбутися

Якщо вам важко лягати спати вчасно і ви відчуваєте, що втрачаєте цінний відпочинок, ця стаття для вас.

Ви чули про прокрастинацію перед сном? Фахівці назвали це явище нічним ворогом продуктивності. Дізнайтеся про труднощі із засинанням та кілька простих стратегій, які допоможуть вам лягати спати вчасно.

Вам важко заснути вчасно? Ви витрачаєте години на гортання стрічки у телефоні або перегляд Netflix замість того, щоб добре виспатися? Якщо так, можливо, ви стали жертвою прокрастинації перед сном. Настав час взяти під контроль режим.

Що таке прокрастинація перед сном

Зволікання зі сном – поведінка, коли ми не дотримуємося вечірнього режиму та лягаємо після попереднього домовленого часу, навіть якщо ніщо не заважає нам лягти вчасно.

Ми засиджуємося допізна за ноутбуком, дивимося телевізор, граємо у відеоігри, скролимо стрічку у соцмережах і довго гортаємо новини на різноманітних сайтах.

Людям, які відкладають час сну, важко заснути, навіть тоді, коли вони відкладуть телефон.

Наслідки відкладання сну

Відкладання сну може мати серйозні наслідки для здоров'я.

Нестача сну може призвести до зниження пильності, труднощів з концентрацією та зниження продуктивності, що негативно вплине на роботу, навчання та спілкування.

Дефіцит сну може призвести до неправильного прийняття рішень, роздратування, суперечок із сім’єю та друзями, а в деяких випадках і до депресії.

Відкладення сну може сильно вплинути на наше загальне самопочуття та якість життя.

Причини труднощів із засинанням

Зволікання зі сном є поширеною проблемою, що може призвести до таких проблем, як недосипання, виснаження та загальне зниження працездатності.

Багато людей страждають від прокрастинації, і хоча причини можуть бути різними, деякі з найпоширеніших причин включають спроби впоратися зі стресом або перепрацювання, бажання спілкуватися та почуватися більш продуктивним увечері.

Спробуйте бути послідовними

Один із найкращих способів боротися з прокрастинацією – розробити послідовний режим засинання ввечері. Встановіть для себе певний час і дотримуйтесь його щодня. Це привчить організм природним чином відчувати себе готовими до сну щовечора в один і той самий час.

Подякуйте собі за те, що ви дотримуєтесь розпорядку дня, винагородивши себе чашкою трав’яного чаю, короткою медитацією, читанням або кількома хвилинами відпочинку під улюблену музику.

Також розтлумачимо, чому нам сняться жахи. Найчастіше жахи спостерігаються в дитинстві, але від 50 до 85% дорослих повідомляють про страшні сни, які приходять регулярно або час від часу.

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