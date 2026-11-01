Важила понад 300 кг і страждала від самотності: неймовірне перетворення жінки, яка схудла майже на 200 кг

Бріанна схудла на 173 кг

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Героїня американського телешоу «Історії великої ваги» Бріанна у найважчий період свого життя важила майже 317,5 кг. Через надмірну вагу жінка зіткнулася не лише із серйозними проблемами зі здоров’ям, а й із соціальною ізоляцією. Однак їй вдалося кардинально змінити своє життя та схуднути більш ніж на 170 кг.

Про історію Бріанни розповідає польське видання Onet.

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Як Бріанна набрала понад 300 кг

Проблеми з вагою у Бріанни почалися ще в підлітковому віці. На її психологічний стан вплинула травматична подія, після якої дівчина дедалі частіше почала знаходити розраду в їжі.

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Водночас сімейне оточення не допомагало їй впоратися з проблемою. Батько Бріанни, який служив офіцером військово-повітряних сил, намагався контролювати вагу доньки за допомогою суворої дисципліни, жорстких дієт та обмежень.

Незважаючи на добрі наміри батька, дівчині бракувало емпатії та тепла. Замість емоційної підтримки, вона відчувала дедалі більший тиск, який лише поглиблював проблему.

До 15 років Бріанна важила близько 90-100 кг. На той момент ще можна було зупинити спіраль шкідливих звичок, але єдиною людиною, яка намагалася її контролювати, був її батько. З часом ситуація вийшла з-під контролю — до 20 років Бріанна важила понад 135 кг і продовжувала набирати вагу.

Зрештою Бріанна зіткнулася не лише з небезпекою для здоров’я, а й із самотністю. Частина родичів віддалилася від неї, а дівчина регулярно стикалася з неприємним ставленням з боку оточення.

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Криза в шлюбі стала поштовхом до змін

Важливим переломним моментом для Бріанни стала криза у стосунках із чоловіком Ріком. Він покохав її, коли вона вже мала проблеми із зайвою вагою, однак із часом дедалі важче сприймав подальше збільшення маси тіла дружини.

Бажання врятувати шлюб стало однією з причин, через які Бріанна вирішила взяти участь у телепроєкті «Історії великої ваги».

Під наглядом лікаря вона розпочала тривале лікування. Важливою частиною цього процесу стала баріатрична операція, яка допомогла їй розпочати новий етап боротьби з ожирінням.

Жінка поступово змінювала спосіб життя, дотримувалася рекомендацій медиків і демонструвала рішучість у досягненні поставленої мети.

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Скільки кілограмів вдалося скинути Бріанні

Результати трансформації виявилися вражаючими. За інформацією ЗМІ, Бріанна схудла приблизно на 173 кг. Якщо раніше її вага сягала майже 317,5 кг, то за останніми повідомленнями, вона важла близько 90 кг.

Раніше ми писали, що суд не заборонив мобілізацію чоловіка вагою 143 кг із тяжкими захворюваннями.

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