Цікaвинки
535
Важить лише 5,3 кілограма: який вигляд має найнижча у світі жінка (фото)

Найнижча у світі жінка має зріст лише 63 см і важить 5,3 кг.

Віра Хмельницька
Джоті Амге

Джоті Амге / © facebook.com

Джоті Амге, відома як найменша жінка світу, вже багато років залишається рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса.

Про це пише onet.pl.

32-річна жінка, яка страждає на рідкісне генетичне захворювання, потрапила до Книги рекордів Гіннеса ще в підлітковому віці. Сьогодні вона не лише рекордсменка, а й активна інфлюенсерка, модель та акторка.

Джоті Амге народилася в Індії і з раннього віку бореться з ахондроплазією, тобто рідкісним генетичним захворюванням, яке проявляється низьким зростом. Воно пов’язане зі специфічною будовою кісткової системи. Її зріст становить лише 63 см, а вага — 5,3 кг.

Наразі Джйоті Амге веде активну діяльність у соціальних мережах. На її профіль в Instagram підписано аж 2,1 млн осіб. Завдяки своїй популярності вона стала джерелом натхнення для багатьох людей у всьому світі, продемонструвавши, що навіть серйозні обмеження здоров’я необов’язково стають на заваді мріям і планам на майбутнє.

Нагадаємо, 91-річний мешканець Австралії був офіційно визнаний Книгою рекордів Гіннеса найстарішим чоловіком, який уперше став дідусем.

