Важив 590 кг і потрапив до Книги Гіннеса: у Мексиці помер найважчий чоловік світу

Хуан Педро Франко. Фото: Instagram/@juanpedrofrancooficial

Хуан Педро Франко, якого свого часу визнали найважчою людиною у світі, помер у Мексиці від ускладнень, спричинених нирковою інфекцією. Йому було 41.

Про це повідомило видання Mirror.

Світової уваги Франко набув у 2017 році, коли Книга рекордів Гіннеса зафіксувала його вагу — 92 стоуни (близько 590 кг). Через тяжке ожиріння чоловік довгі роки був прикутий до ліжка й не міг пересуватися самостійно. Лікарі зазначали, що така маса тіла дорівнювала вазі автомобіля Mini Cooper.

Франко помер 24 грудня в лікарні штату Агуаскальєнтес. За словами його лікаря Хосе Антоніо Кастанеди, за кілька днів до смерті стан пацієнта різко погіршився — ниркова інфекція спричинила системні ускладнення.

Попри багаторічні проблеми зі здоров’ям, Франко намагався повернути собі рухливість. Під наглядом медиків він узявся за інтенсивну програму схуднення: дотримувався середземноморської дієти та переніс кілька баріатричних операцій, зокрема рукавну гастропластику та шунтування шлунка. Лікування дало результат — чоловік втратив майже половину маси тіла і знову зміг ходити.

Лікарі наголошують, що це суттєво зменшило ризики, пов’язані з діабетом і навантаженням на серце, утім стан Франко все одно залишався складним через давні хронічні хвороби. У 2020 році він навіть пережив COVID-19, попри високі ризики тяжкого перебігу.

Франко неодноразово говорив про свій шлях боротьби з ожирінням, визнаючи, що хвороба повністю керувала його тілом і позбавляла контролю. Після операцій він з полегшенням згадував повернення базових можливостей — підвестися, налити води, самостійно дійти до туалету.

Доктор Кастанеда назвав його випадок одним із найскладніших у своїй практиці та підкреслив, що відкритість Франко допомогла привернути увагу до ожиріння як до хронічного захворювання, що потребує тривалого й уважного лікування.

