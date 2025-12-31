ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
2 хв

Важив 590 кг і потрапив до Книги Гіннеса: у Мексиці помер найважчий чоловік світу

У Мексиці помер Хуан Педро Франко — найтовстіший чоловік у світі, який у піковий період важив 590 кг. Його стан різко погіршився через ускладнення ниркової інфекції.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Хуан Педро Франко. Фото: Instagram/@juanpedrofrancooficial

Хуан Педро Франко. Фото: Instagram/@juanpedrofrancooficial

Хуан Педро Франко, якого свого часу визнали найважчою людиною у світі, помер у Мексиці від ускладнень, спричинених нирковою інфекцією. Йому було 41.

Про це повідомило видання Mirror.

Світової уваги Франко набув у 2017 році, коли Книга рекордів Гіннеса зафіксувала його вагу — 92 стоуни (близько 590 кг). Через тяжке ожиріння чоловік довгі роки був прикутий до ліжка й не міг пересуватися самостійно. Лікарі зазначали, що така маса тіла дорівнювала вазі автомобіля Mini Cooper.

Франко помер 24 грудня в лікарні штату Агуаскальєнтес. За словами його лікаря Хосе Антоніо Кастанеди, за кілька днів до смерті стан пацієнта різко погіршився — ниркова інфекція спричинила системні ускладнення.

Попри багаторічні проблеми зі здоров’ям, Франко намагався повернути собі рухливість. Під наглядом медиків він узявся за інтенсивну програму схуднення: дотримувався середземноморської дієти та переніс кілька баріатричних операцій, зокрема рукавну гастропластику та шунтування шлунка. Лікування дало результат — чоловік втратив майже половину маси тіла і знову зміг ходити.

Лікарі наголошують, що це суттєво зменшило ризики, пов’язані з діабетом і навантаженням на серце, утім стан Франко все одно залишався складним через давні хронічні хвороби. У 2020 році він навіть пережив COVID-19, попри високі ризики тяжкого перебігу.

Франко неодноразово говорив про свій шлях боротьби з ожирінням, визнаючи, що хвороба повністю керувала його тілом і позбавляла контролю. Після операцій він з полегшенням згадував повернення базових можливостей — підвестися, налити води, самостійно дійти до туалету.

Доктор Кастанеда назвав його випадок одним із найскладніших у своїй практиці та підкреслив, що відкритість Франко допомогла привернути увагу до ожиріння як до хронічного захворювання, що потребує тривалого й уважного лікування.

Нагадаємо, в Бразилії у віці 18 років померла абсолютна чемпіонка країни з художньої гімнастики Ізабель Марциняк.

Дата публікації
Кількість переглядів
453
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie