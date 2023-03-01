Вбив кота міністра: велосипедиста відсторонили з команди і оштрафували на 4 тисячі євро

Велосипедист у Сан-Марино вбив кота міністра фінансів. За це його оштрафували і відсторонили від команди.

Професійного велосипедиста Антоніо Тібері оштрафували та відсторонили з команди за те, що він застрелив кота міністра в Сан-Марино.

Про це повідомляє ВВС Україна.

21-річний хлопець заявив, що випробовував пневматичну гвинтівку, направив її на голову кота та вистрелив. Нещасний кіт, як виявилось, був улюбленцем міністра туризму Сан-Марино Федеріко Педіні Аматі.

"Кіт нікому не заважав. Він довго був з нами. Моя трирічна донька Люсія любила його. Ви не можете вбити домашнього улюбленця та обійтися штрафом в 4 тисячі євро", - сказав Педіні Аматі.

Так, суд оштрафував Тібері на 4 тисячі євро, а його команда Trek-Segafredo відсторонила його від роботи на 20 днів. Там заявили, що рішуче засуджують "осудливий вчинок" та пожертвували зарплату Тібері організації із захисту тварин.

Команда "очікує, що він привселюдно покається та стане кращою людиною".

Тібері, який був чемпіоном світу з велогонок серед юніорів у 2019 році, недавно переїхав до Сан-Марино. Своєю чергою, міністр туризму Сан-Марино зазначив, що "не слід давати таким людям місце проживання" в країні.

Нагадаємо, у місті Траффорді, Великий Манчестер, що у Великій Британії, кіт Рафаель через сім років після свого "похорону", повернувся додому.

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