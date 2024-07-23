Вбиває 20 тисяч людей щороку: що відомо про популярну смертоносну страву (фото, відео)

Коі пла, популярна традиційна страва, яку їдять у Таїланді та Лаосі, вважається причиною смерті близько 20 000 людей щороку.

Про це пише Oddity Central.

Коі пла, який мешканці Лаосу та регіону Ісаан у Таїланді вважають салатом, складається з фаршу із сирої риби, лимонного соку, трав та спецій. Проблемним інгредієнтом цієї страви є риба, у якій живуть паразити. Коі пла найчастіше готують із сирої прісноводної риби з басейну Меконга, яка часто заражена паразитичними плоскими хробаками, відомими як живі сисуни. Давно відомо, що ці паразити спричиняють один із найагресивніших видів раку, відомих людині — холангіокарциному або рак жовчних проток, від якого в одному Таїланді помирає близько 20 000 людей.

"Тут це дуже велике навантаження для здоров'я", - сказав агентству France-Presse хірург з Університету Кхон Каєн у Таїланді Наронг Кхунтікео. "Але ніхто про це не знає, тому що вони вмирають тихо, як листя, що падає з дерева".

Коі пла / Фото: скриншот з відео

Кхунтікео, батьки якого померли від раку проток після того, як все життя їли коі пла, провів багато років, подорожуючи сільською місцевістю північного сходу Таїланду і попереджаючи людей про небезпеку вживання цієї дешевої, але небезпечної страви. На жаль, традиційна рибна страва настільки популярна в таїландському регіоні Ісаан, що змусити людей припинити її вживати неймовірно складно.

Деякі люди просто скажуть щось на кшталт: "Ну гаразд, є багато способів померти", тоді як інші стверджують, що приготування риби перед додаванням її до страви повністю псує смак. Старші покоління, які виросли на коі пла, набагато менш охоче відмовляються від нього, але такі лікарі, як Наронг Кхунтікео, сподіваються, що, принаймні, молоде покоління усвідомлює небезпеку, яку вони наражають на себе, вживаючи його в їжу.

Говорять, що одного ковтка коі пла технічно достатньо, щоб спричинити рак жовчних проток. Ця хвороба, відома як "тихий вбивця", має один із найнижчих показників виживання без хірургічного втручання. В Ісаані, найбільшій провінції Таїланду, зареєстровано найвищий у світі рівень захворюваності на рак жовчних проток через непохитну популярність страви.

Доктор Кхунтікео провів широке тестування серед мешканців села в провінції Ісаан в Таїланді і виявив, що до 80% з них проковтнули живих трематод, і хоча не всі страждали на рак жовчних проток, існує ризик розвитку смертельного захворювання надалі в пріоритеті.

Нагадаємо, чоловік провів 438 днів у морі без їжі та води. Хосе Альваренга був єдиним, хто вижив після невдалої риболовлі.

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