Вбиває за лічені хвилини: смертоносного павука можна зустріти в дуже неочікуваному місці

Фахівці стверджують, якщо не лікувати укус павука, він може вбити людину всього за 15 хвилин.

В басейнах людей в Австралії дедалі частіше з'являються смертоносні павуки, які можуть виживати під водою понад 24 години. Йдеться про воронкоподібних павуків ( Atrax robustus), які належать до сімейства Araneida.

Про це пише Yahoo.

Зазначається, що цей сіднейський павука є одним із найбільш смертоносних видів павуків. Більшость смертельних випадків спричиняє самець, тому що він виробляє більш сильну отруту, щоб захистити себе, коли блукає у пошуках самок для спаровування. Фахівці стверджують, якщо не лікувати укус павука, він може вбити людину всього за 15 хвилин.

Після того, як деякі частини країни постраждали від сильних дощів і повеней, воронкоподібні павуки почали дуже часто з'являтися в басейнах.

"Вони часто шукають притулку, тому під басейном створює чудове середовище, щоб вони могли сховатися та залишитися сухими. Однак іноді вони можуть випадково впасти в басейн", - доглядач рептилій з Австралійського парку рептилій.

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