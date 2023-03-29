Вбиває за лічені хвилини: смертоносного павука можна зустріти в дуже неочікуваному місці

Фахівці стверджують, якщо не лікувати укус павука, він може вбити людину всього за 15 хвилин.
В басейнах людей в Австралії дедалі частіше з'являються смертоносні павуки, які можуть виживати під водою понад 24 години. Йдеться про воронкоподібних павуків (Atrax robustus), які належать до сімейства Araneida.
Про це пише Yahoo.
Зазначається, що цей сіднейський павука є одним із найбільш смертоносних видів павуків. Більшость смертельних випадків спричиняє самець, тому що він виробляє більш сильну отруту, щоб захистити себе, коли блукає у пошуках самок для спаровування. Фахівці стверджують, якщо не лікувати укус павука, він може вбити людину всього за 15 хвилин.
Після того, як деякі частини країни постраждали від сильних дощів і повеней, воронкоподібні павуки почали дуже часто з'являтися в басейнах.
"Вони часто шукають притулку, тому під басейном створює чудове середовище, щоб вони могли сховатися та залишитися сухими. Однак іноді вони можуть випадково впасти в басейн", - доглядач рептилій з Австралійського парку рептилій.
Нагадаємо, жінку вжалив скорпіон, який сховався серед бананів у супермаркеті.
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