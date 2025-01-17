Вбивця-канібал, який з'їв пенсіонера, став інфлюєнсером у соцмережах – фото

Він провів лише три роки у в'язниці за свої жахливі злочини, але зараз є онлайн-зіркою.

Канібал, якого знайшли зі свіжопохованим тілом пенсіонера у своєму будинку, став впливовою фігурою в соціальних мережах.

Про це пише Daily Star.

Відомий лише як Суманто, похмурий вбивця був заарештований і ув'язнений 2003 року після того, як труп був знайдений у його будинку в місті Пурбалінґґа, Центральна Ява, Індонезія.

Швидко з'ясувалося, що він намагався з'їсти рештки, оскільки вже з'їв тіла двох інших людей, працюючи на плантації цукрової тростини неподалік. Звинувачуючи чорну магію, він сказав, що поїдання людської плоті дасть йому сильні "надприродні сили".

Його охрестили індонезійською версією Ганнібала Лектора, але він провів у в'язниці лише три роки. Після звільнення місцеві ЗМІ стверджують, що він був підданий остракізму, але тепер, через майже 20 років, він повернувся і перетворився на впливового діяча соціальних мереж з армією шанувальників.

Суманто / Фото: instagram.com/sumantoofficial_

Під ніком Sumanto Gereng Reborn в Instagram він має понад 18 000 підписників і щодня публікує серії цитат та відеороликів індонезійською мовою, схожих на меми.

Суманто / Фото: instagram.com/sumantoofficial_

В інтерв'ю місцевій газеті Beritasatu голова Фонду Ан-Нур Хаджі Супоно Мустаджаб доктор Мулясарі розповів, як розпочався шлях створення контенту для Суманто. Він сказав: "Спочатку, в середині минулого року, Суманто попросили бути бренд-амбасадором на заході в районі Баньюмас. Згодом ми створили акаунт в соціальних мережах, і виявилося, що реакція громадськості була позитивною. Ми хочемо показати громадськості іншу перспективу. Тепер Суманто став кращим, веселішим, добрішим і людянішим. Він навіть має власну ініціативу щодо концепції свого контенту. Наразі його акаунт є в Instagram та TikTok, на YouTube його ще немає. Реакція громадськості поки що позитивна, хоча є і критика. Втім, ми її оцінимо. Люди дивуються, що Суманто може робити такий контент. Починаючи від поїдання сатаю, фізичних вправ і закінчуючи участю в сільських заходах".

Суманто / Фото: instagram.com/sumantoofficial_

Нагадаємо, 21-річний блогер помер після виконання забаганки підписника. Він мав отримати за це гроші.

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