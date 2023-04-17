Вбивця-трансгендерка вимагає операцію зі зміни статі у в'язниці – фото, подробиці

Вбивця-трансгендерка Періс Грін відчайдушно намагається пройти операцію зі зміни статі поки вона перебуває за ґратами.

Жінку посадили до в’язниці за вбивство Роберта Шенкленда 2013 року. Грін та двоє інших забили його до смерті. Про це пише dailystar.co.uk.

Тепер Періс, яка відбуває довічний термін, запросила операцію, що фінансується NHS (Національна служба охорони здоров'я Англії - Ред). Якщо запит 30-річної жінки про повну зміну статі буде схвалено, вона стане першою людиною у Великій Британії, яка зробила це за ґратами.

Фото: dailystar.co.uk

Говорячи з Daily Record з в'язниці, Грін сказала: "Це буде непросто, і я знаю, що багато людей скажуть, що я цього не заслуговую, але для мене немає нічого важливішого, ніж повністю стати тією людиною, якою я мала б бути. Я хочу почуватися комфортно в душі, а не відчувати огиду. Наявність чоловічих геніталій видається неправильною".

Народжена Пітером Ленгом, вона почала приймати гормони 2011 року, давним-давно ідентифікувавши себе як жінка. 2020 року, перед пандемією, через шотландську тюремну службу вона познайомилася з хірургом. Проте лікар висловив занепокоєння щодо безпеки через злочин Грін.

Вона все ще повинна відбути щонайменше вісім років, і, попри те, що спочатку вона думала, що до її звільнення не можна зробити операцію, відчуває, що чекати не може.

Фото: dailystar.co.uk

"Це серйозна операція. Потрібно багато часу, щоб підготуватися до цього та довго відновлюватися. У мене буде більше шансів на гарне одужання, якщо я зроблю це у свої 30, а не у 40 років. Я зможу вийти з в'язниці, залишивши позаду своє минуле, що дає найкращі шанси на успіх на волі", - прокоментувала жінка.

Періс додала, що виправдань її вчинку немає і вона жалкує про вбивство.

Поки що Грін залишається у жіночому відділенні в’язниці HMP Edinburgh.

Нагадаємо, 20-річна дівчина, яка їла вісім упаковань чипсів на день, схудла на 79 кг. Стало відомо, як їй це вдалось.

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