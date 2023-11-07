Вбивця видавав себе за мертвого чоловіка і 39 років ховався від правосуддя: як його викрили

Пол Браян – вбивця, який видавав себе за мертвого чоловіка і подорожував Європою, щоб уникнути правосуддя, все ж був визнаний винним у вбивстві 39-річної давнини.

Про це пише Independent.

Полу Браяну було 22 роки, коли він смертельно поранив 62-річного Романа Шалайка в його квартирі в південному Лондоні в лютому 1984 року. Після вбивства він почав нове життя, подорожуючи Португалією, Критом, Іспанією та Францією.

Пол Браян став підозрюваним у справі про вбивство, коли його відбитки пальців були виявлені на пляшці на місці злочину під час повторного розгляду справи 2013 року.

Але детективу Квінну Катлеру знадобилося ще десять років, щоб вистежити й заарештувати вбивцю-"фантазера".

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Підсудний Пол Браян, якому зараз 62 роки, зізнався, що мав фальшивий паспорт і був визнаний винним у вбивстві у вівторок, 7 листопада 2023 року, після суду в Олд-Бейлі.

Детектив Катлер описав Пола Браяна як "фантазера", який жив на заробітки своєї дружини, яка працювала туроператором, перш ніж повернутися до Великої Британії після її смерті.

"Він прожив більшу частину свого життя як інша людина. Він прикидається американцем, він прикидається, що служив в армії. Ніщо з того, що він каже, не є правдою, і дуже важко зрозуміти, що він насправді робив останні 40 років. Ми знаємо, що він був причетний до вбивства Романа Шалайко ще 1984 року, завдяки дуже сильній криміналістиці і доказам, які змогли ідентифікувати мої колеги", - розповів детектив.

Вранці 7 лютого 1984 року пан Шалайко розмовляв телефоном зі своїм другом-будівельником Майклом Педдубрівним, коли він перервав, сказавши польською: "Вибачте, до мене хтось прийшов".

Оскільки жертва не поклала слухавку, Педдубрівний почув, як пан Шалайко голосно викрикнув англійською: "Що ви хочете? Допоможіть! Допоможіть!".

Пан Педдубрівний крикнув у слухавку: "Романе, що відбувається?", але зв'язок навмисне обірвав нападник.

Друг Романа Шалайка одразу зателефонував до поліції і двоє поліцейських пішли до квартири, де вони знайшли чоловіка у кріслі у вітальні зі смертельним ножовим пораненням у живіт.

Під час перевірки місця злочину правоохоронці помітили, що жмутки волосся жертви були вирвані та кинуті на підлогу.

Інші докази, зібрані на місці події, включали відбитки пальців, одяг жертви, його телефон і 1000 фунтів стерлінгів в іспанських песетах.

Справа роками залишалася нерозкритою. Доки криміналістам не вдалося ідентифікувати відбитки пальців Пола Браяна на пляшці алкоголю, яка залишилась в гардеробі жертви.

Як розповів детектив Катлер, підозрюваний зник наприкінці 1980-х років. Не було відомостей про те, що він мав роботу, від 80-х років, він не платив жодних податків, у нього не було паспорта і водійських прав.

"Було таке враження, ніби його не існувало, і ми не могли його знайти, і тоді нам довелося шукати методи, щоб визначити, де в той час був справжній Пол Браян".

Через три дні після вбивства Пол Браян, який народився 1961 року, подав заяву на терміновий паспорт. Після цього єдиний запис стосувався його арешту в Лондоні 1997 року за незначний злочин, пов'язаний з наркотиками.

"Це дало нам вікно щодо життя Пола Браяна, оскільки коли його заарештували, він був у компанії жінки на ім’я Сільвія Браян. Ми змогли використати родинні дерева та генеалогію, щоб з’ясувати, що Сільвія Браян була його дружиною. Саме завдяки цьому ми змогли відстежити свідоцтво про шлюб Пола Браяна, і коли ми отримали свідоцтво про шлюб, ми виявили, що в нього інша дата народження. Не 1961, а 1955 рік", - розповів детектив.

Проте коли поліцейські перевірили Пола Браяна 1955 року народження, вони з’ясували, що він насправді мертвий.

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"На той момент ми були впевнені, що знайшли справжнього Пола Браяна 1961 року народження. Якимось чином він дізнався, що Пол Браян, який народився 1955-го, помер, і він заволодів його документами.

Тим часом судово-медичні експертизи, які були недоступні 1984 року, привели до прориву ДНК.

Так, ДНК з гребінця померлої матері Пола Браяна порівняли зі слідами на жилеті та жмуті волосся жертви – Романа Шалайка, та виявили збіг родинної ДНК.

В листопаді 2022 року поліції пощастило – злочинець Пол Браян подав заяву на новий паспорт і поїхав назад до Великої Британії.

"Ми були здивовані, коли побачили, що він повернувся до Британії, і я думаю, що він був не менш здивований, коли його зустріли співробітники поліції в аеропорту", - пригадав детектив.

Це дало можливість взяти його ДНК для порівняння з місцем злочину. Пол Браян був чоловіком, причетним до вбивства Романа Шалайка 1984 року.

Під час арешту Браян намагався вдавати, що в нього амнезія, і стверджував, що не пам’ятає, що робив 1984 року, але під час справи детективи змогли довести, що у нього немає втрати пам’яті і він просто бреше.

На суді Браян заперечував вбивство, але відмовився давати свідчення на свій захист.

Суддя Найджел Ліклі залишив Пола Браяна під вартою до винесення вироку – 8 грудня 2023 року.

Нагадаємо, жінка, яка називає себе "розпещеною", розповіла, як жила в готелі цілий рік зі своїм коханим чоловіком (відео).

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