Вбивцю 86-річної жінки вдалося знайти через 20 років після злочину завдяки аналізу ДНК

Вбивцю 86-річної жінки вдалося знайти через 20 років після злочину завдяки аналізу ДНК

Справа залишалася нерозкритою два десятиліття, перш ніж ДНК нападника ідентифікували на ручці сумки жертви.

У Лондоні за допомогою ДНК встановили особу чоловіка, який пограбував і жорстоко побив 86-річну жінку, після чого вона померла. Злочин стався 20 років тому.

Про це інформує Metro.

Джуніору Янгу було всього 18 років, коли він напав на 86-річну Хільду Локерт. Пенсіонерку доправили до лікарні важкими травмами, переломом ноги та болем у стегні, а через два тижні вона померла.

Юнак викрав у пані Локерт гаманець із 15 фунтами стерлінгів, сумку і квиток на автобус. Через кілька тижнів після інциденту, у червні 2001 року, Янг, якому зараз 39 років, був заарештований. Проте згодом Джуніора звільнили, адже у суді не було надано достатньо доказів щодо його причетності до нападу.

Справа залишалася нерозкритою два десятиліття, перш ніж ДНК Янга ідентифікували на ручці сумки Локерт.

Чоловік був звинувачений у пограбуванні та ненавмисному вбивстві. Спочатку він заперечував, що причетний до злочину.

"Ви хочете, щоб ми вважали, що ви якимось чином контактували з грабіжником, і грабіжник приніс вашу ДНК, щоб пограбувати пані Локерт, і якимось чином поклав вашу ДНК на ручку її сумки", — сказав прокурор.

Згодом чоловік зізнався у цьому злочині та двох інших пограбуваннях, які скоїв до та після смертельного нападу на Хільду Локерт.

Раніше повідомлялося, що у Британії жінка хотіла зарізати вбивцю-некрофіла, який тричі зґвалтував тіло її вже мертвої доньки.

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