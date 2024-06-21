Вболівальник Євро-2024 роздягнувся догола і стрибнув у річку – відео

Вболівальник Євро-2024 із Шотландії роздягнувся догола та стрибнув у крижані води німецької річки Рейн.

Про це пише BILD.

Інцидент стався у місті Кельн після матчу Шотландія-Швейцарія. Товариші чоловіка не лише дивилися, але й зняли на відео, як він зняв одяг та побіг до води. Шотландець, на щастя, пережив це випробування, не пошкодивши нічого.

На відеозаписі, яке з'явилося в Мережі, видно, як група шотландських уболівальників сидить і спостерігає, як хлопець скидає з себе останній одяг і біжить до річки в одних шкарпетках і годиннику. Однією рукою прикриваючи свою чоловічу гідність, хлопець потужно перелітає через паркан і, набравши повітря, летить у річку, розмахуючи кінцівками.

Він на мить зникає під водою, а потім виринає у сильній течії і одразу ж з усіх сил пливе до берега. У пошуках виходу з річки він гребе до сходів, щоб врятуватися від холодної води.

Змоклий і, ймовірно, змерзлий, шотландець перелазить через інші перила на сходи, все ще прикриваючи свої принади.

Кліп був поширений у соціальних мережах із підписом: "Шотландія. Євро. Кельн. Хаос". Відео стало популярним серед шотландських вболівальників і зібрало понад 6600 вподобайок. Один користувач сказав: "Дай вгадаю, хлопець програв парі?". Інший додав: "Ні, нерозумно. Ця річка має вигляд дуже швидкої, і роздягатися на людях, коли поруч можуть бути маленькі діти і сім'ї – це ненормально". Ще один юзер відповів: "Розслабтеся всі, б'юся об заклад, він робить це щосуботи, стрибаючи в річку Клайд у себе вдома".

Нагадаємо, раніше щасливий вболівальник заснув на стадіоні після перемоги Англії проти Сербії. Коли він прокинувся, на стадіоні не було жодної людини.

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