Робін Лі Роу / Фото: Idaho Department of Correction (Департамент виправних установ штату Айдахо)

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У США Робін Лі Роу понад три десятиліття перебуває за ґратами за вбивство чоловіка та двох малолітніх дітей. Американка підпалила будинок, щоб отримати сотні тисяч доларів страхових виплат. Однак під час розслідування правоохоронці з’ясували, що ще двоє її дітей померли за підозрілих обставин задовго до цього злочину.

ТСН.ua зібрав подробиці злочинів Робін Лі Роу, обставини загадкової загибелі її дітей та історію боротьби засудженої за скасування смертного вироку.

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Пожежа, яка забрала життя цілої родини

10 лютого 1992 року в місті Бойсе, штат Айдахо, сталася пожежа у двоповерховому помешканні родини Роу. Після того як рятувальникам вдалося приборкати полум’я, вони виявили тіла трьох людей — 34-річного Ренді Роу та двох дітей його дружини від попереднього шлюбу, 10-річного Джошуа та 8-річної Табіти.

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Як свідчать матеріали Верховного суду штату Айдахо, причиною смерті всіх трьох стало отруєння чадним газом.

Самої Робін у помешканні не було. Через проблеми у стосунках із чоловіком вона на той час жила у своєї подруги Джоан Макг’ю.

Під час огляду будинку фахівці встановили, що пожежа виникла внаслідок навмисного підпалу. Зібрані докази дали правоохоронцям підстави розпочати кримінальне розслідування.

Страхові поліси на понад чверть мільйона доларів

Під час розслідування загибелі родини поліція отримала дозволи на обшуки кількох приміщень, пов’язаних із Робін Роу, а також її автомобіля.

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Згідно із судовими документами, правоохоронці виявили шість страхових полісів, оформлених на життя загиблих членів родини. Отримувачкою грошей у разі їхньої смерті була зазначена Робін.

Загальна сума страхових виплат становила 276 500 доларів. Останній поліс американка оформила 24 січня 1992 року — лише за 17 днів до загибелі чоловіка та дітей.

Крім того, під час обшуків слідчі знайшли докази того, що жінка привласнювала кошти організації YWCA, де працювала. Йшлося про гроші, отримані від проведення ігор у бінго.

13 лютого 1992 року, через три дні після пожежі, Робін заарештували за звинуваченням у крадіжці у великих розмірах. Її помістили до в’язниці округу Ада, встановивши заставу в розмірі 100 тисяч доларів.

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Тим часом правоохоронці продовжували збирати докази її причетності до загибелі родини. У березні того ж року жінці висунули звинувачення у трьох умисних вбивствах, а згодом — і в підпалі за обтяжувальних обставин.

Загадкова загибель ще двох дітей Робін Роу

Під час розслідування правоохоронці зацікавилися минулим американки. Як з’ясувалося, до трагедії в Бойсе вона вже втратила двох дітей.

За інформацією Idaho Statesman, 1977 року в штаті Нью-Гемпшир померла 15-місячна донька Робін. Тоді причиною смерті дівчинки визнали синдром раптової дитячої смерті.

1980 року сталася ще одна трагедія. Шестирічний син жінки Кіт загинув під час пожежі в будиночку в Північній Каліфорнії.

Гері Рейні, який очолював розслідування потрійного вбивства 1992 року, згодом заявив, що підозрював Робін у причетності до обох смертей.

Як йдеться у матеріалі телеканалу KTVB за 2012 рік, опублікованому на сайті Murderpedia, слідчий сумнівався у встановленій причині смерті маленької доньки Роу та припускав, що дитину могли вбити.

Підозри правоохоронця також викликали обставини пожежі, у якій загинув шестирічний Кіт. За словами Рейні, результати судово-медичної експертизи давали підстави сумніватися у випадковому характері трагедії.

Крім того, як стверджував слідчий, після загибелі хлопчика Робін отримала 28 тисяч доларів страхових виплат.

Смертний вирок та реакція родичів загиблих

5 березня 1993 року присяжні визнали Робін Лі Роу винною за всіма трьома пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеня та підпалі за обтяжувальних обставин. 16 грудня того ж року суд засудив її до смертної кари.

Відповідно до судових документів, під час визначення покарання суд врахував, що жінка скоїла кілька умисних, заздалегідь спланованих вбивств. Також суд встановив корисливий мотив злочину, пов’язаний з отриманням страхових виплат.

У січні 1994 року американка подала апеляцію. Однак 1998 року Верховний суд Айдахо підтвердив обвинувальний та смертний вироки.

Упродовж наступних десятиліть засуджена продовжувала домагатися перегляду покарання.

2012 року, через 20 років після вбивства, старша сестра загиблого Ренді Роу Кріс Деніелсон у розмові з KTVB зізналася, що тривалі судові процеси завдають родині додаткового болю.

Жінка наголосила, що засуджена отримала два додаткові десятиліття життя, яких позбавила своїх жертв. За словами Деніелсон, кожна нова апеляція Робін змушувала близьких загиблих знову переживати трагедію.

Пошкодження мозку: як Робін Роу намагається уникнути страти

Як повідомляє Idaho Statesman, одним із головних аргументів захисту Робін Роу під час подальших спроб оскаржити смертний вирок стало пошкодження головного мозку засудженої.

За словами її адвокатів, результати медичних обстежень, проведених ще до вбивства чоловіка та дітей, свідчили про наявність у жінки когнітивних порушень. Однак під час визначення покарання 1993 року її тодішні захисники не представили суду цих доказів.

Нинішні адвокати Роу переконані, що ця інформація могла вплинути на рішення суду та стати підставою для призначення довічного ув’язнення замість смертної кари.

У вересні 2021 року федеральний суддя Б. Лінн Вінмілл у попередньому рішенні визнав, що адвокати Роу неналежно виконали свою роботу, не представивши результати обстеження її мозку.

Однак у травні 2022 року Верховний суд США ухвалив рішення, яке обмежило можливості федеральних судів розглядати докази, що раніше не були представлені в судах штатів.

Через це Вінмілл був змушений відхилити апеляцію засудженої. Після цього її захисники звернулися до Апеляційного суду дев’ятого округу США.

Водночас адвокати продовжили домагатися перегляду смертного вироку на рівні штату.

Проте Верховний суд Айдахо одноголосно відхилив чергове клопотання Роу. Судді пояснили, що інформація про пошкодження мозку могла бути відома захисту ще під час подання першого клопотання після винесення вироку, а встановлений законом термін для наведення таких аргументів уже минув.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що канадським правоохоронцям знадобилося майже шість десятиліть, щоб встановити особу підозрюваного у вбивстві 16-річної Жаклін «Джекі» Данліві. Розкрити злочин, скоєний 1968 року, вдалося завдяки сучасним технологіям дослідження ДНК.

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