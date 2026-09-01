Вбивство Тупака Шакура: через майже 30 років суд виніс обвинувальний вердикт

Хто вбив Тупака Шакура / © Getty Images

Реклама

У справі про резонансне вбивство легенди хіп-хопу Тупака Шакура через майже 30 років оголошено обвинувальний вирок. Суд визнав винним 63-річного екслідера вуличного угруповання South Side Compton Crips Дуейна «Keffe D» Девіса, який організував напад на артиста.

Про це повідомляє BBC.

Реклама

У справі про вбивство Тупака оголосили вирок

Водночас особа виконавця, який вистрілив у музиканта, досі залишається неуточненою. Самого Девіса визнали єдиним живим фігурантом із чотирьох осіб, які перебували в автівці нападників під час злочину.

Реклама

Тупак Шакур — один із найвпливовіших виконавців в історії хіп-хопу, чий наклад проданих альбомів перевищив 75 мільйонів примірників. Його творчість висвітлювала проблеми расизму, бідності та свавілля поліції. 2017 року музиканта посмертно внесли до Зали слави рок-н-ролу.

Трагедія сталася 7 вересня 1996 року в Лас-Вегасі. Шакур їхав у BMW разом із засновником лейблу Death Row Records Меріоном «Шугом» Найтом. На одному зі світлофорів поруч із ними порівнявся білий Cadillac, звідки відкрили вогонь. Музикант дістав чотири вогнепальних поранення й помер у лікарні через шість днів у віці 25 років.

Судовий розгляд у Лас-Вегасі розпочався 10 серпня. Прокуратура допитала коло свідків, серед яких були члени родини загиблого, цивільні очевидці, а також Леонард Джефферсон, який зробив останнє прижиттєве фото репера в машині.

Значущий фігурант справи — «Шуг» Найт, який зараз відбуває 28-річне ув’язнення за інший злочин, — відмовився давати свідчення. У матеріалах також згадувався музичний продюсер Шон «Дідді» Комбс: Девіс у своїх мемуарах закидав йому пропозицію винагороди за ліквідацію Шакура та Найта, проте сам Комбс це категорично заперечував і до списку свідків залучений не був.

Реклама

За версією слідства, мотивом стала помста за бійку в казино того ж вечора, під час якої Шакур та його оточення побили племінника Девіса — Орландо Андерсона. Це відбувалося на тлі затяжного конфлікту бандитських угруповань South Side Compton Crips та Mob Piru Bloods. Прокурори довели, що Девіс дістав зброю, передав її виконавцям і керував операцією.

Довгий час імовірним стрільцем вважали Андерсона, а пізніше — іншого учасника банди, Деандре Сміта. Обидва фігуранти, а також третій пасажир Cadillac Терренс Браун, загинули у перестрілках чи померли впродовж 1998–2015 років.

Розслідування зрушило з мертвої точки після виходу книжки мемуарів Девіса «Compton Street Legend» 2019 року, а також його численних інтерв’ю та подкастів. На засіданні прокурори використали запис допиту 2008 року, де обвинувачений прямо підтвердив свою присутність у машині нападників, хоч і заперечував, що стріляв особисто.

Прокурор Біну Палал підкреслив присяжним, що обвинувачений роками публічно привласнював собі статус організатора.

Реклама

Сторона захисту наполягала, що заяви Девіса були лише вигадкою задля фінансової вигоди.

Утім, колегія присяжних відхилила ці аргументи й винесла обвинувальний вердикт за кілька годин обговорень.

Девіс залишається першим і єдиним засудженим у цій справі за майже 30 років. Сам обвинувачений уже анонсував подання апеляції. Офіційне оголошення вироку та терміну покарання суддя призначила на 13 жовтня.

Вбивства: останні новини

Нагадаємо, неподалік міста Біллінгс у штаті Монтана 44-річний Алан Сміт застрелив вісьмох своїх родичів, серед яких були діти чотирьох поколінь віком від 7 до 15 років, його батьки, бабуся та сестра.

Напад стався під час сімейної вечері — через кілька тижнів після того, як батьки попросили чоловіка, який роками жив із ними та майже не виходив із кімнати, з’їхати та жити самостійно. Одна з загиблих, 12-річна Шарлотта, встигла зателефонувати до служби 911 і повідомити про напад перед смертю.

Після стрілянини нападник підпалив будинок і наклав на себе руки, згодом померши від поранення. Правоохоронці застали будівлю, охоплену пожежою, яка в результаті згоріла майже вщент. Близькі зазначають, що раніше чоловік не коїв фізичного насильства, хоча в його поведінці й помічали тривожні ознаки.

За даними Associated Press, ця трагедія стала 22-м випадком масового вбивства у США від початку 2026 року.

Новини партнерів

Новини партнерів