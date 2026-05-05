Вчена NASA «помирала» тричі і щоразу бачила одне й те саме: що вона розповіла

Інгрід Хонкала / © Jam Press

Реклама

Колишня дослідниця NASA Інгрід Хонкала стверджує, що тричі переживала стан клінічної смерті — і щоразу поверталася до одного й того самого відчуття спокою, світла та «розширеної свідомості».

Про це йдеться в матеріалі Mirror.

55-річна Хонкала розповіла, що вперше опинилася на межі смерті у дворічному віці, коли впала в резервуар із крижаною водою у себе вдома. Другий випадок стався у 25 років після аварії на мотоциклі, а третій — у 52 роки, коли під час операції в неї різко впав тиск.

Реклама

За словами жінки, саме перший досвід найбільше вплинув на її життя. Вона згадує, що замість паніки відчула «глибокий спокій», а потім — ніби її свідомість відокремилася від тіла.

«Я пам’ятаю, як побачила своє маленьке безжиттєве тіло у воді. У той момент я вже не відчувала себе дитиною в тілі, а радше чистою свідомістю, полем усвідомлення і світла», — розповіла Хонкала.

Вона також стверджує, що тоді ніби побачила свою матір, яка перебувала за кілька кварталів від дому, і «передала» їй сигнал без слів. Пізніше, за словами Хонкали, мати підтвердила, що в той момент раптово відчула тривогу, повернулася додому і знайшла доньку у воді.

Після цього, каже дослідниця, страх смерті зник. Вона описує пережите не як «далеку загробну реальність», а як інший рівень свідомості, де немає часу, страху і відчуття відокремленості.

Реклама

Хонкала згодом здобула докторський ступінь у галузі морських наук, працювала з NASA та ВМС США. За її словами, саме незвичайний дитячий досвід частково підштовхнув її до науки — вона хотіла зрозуміти природу реальності через спостереження та дослідження.

«З часом я зрозуміла, що наука і духовність не обов’язково суперечать одна одній. Можливо, вони просто досліджують одну й ту саму таємницю з різних боків», — сказала вона.

Скептики припускають, що такі переживання можуть бути реакцією мозку на стрес, нестачу кисню або критичний стан організму. Сама Хонкала наполягає: те, що вона пережила, було для неї значно глибшим досвідом.

Вона вважає, що смерть може бути не кінцем існування, а переходом до іншого стану свідомості.

Реклама

Нагадаємо, раніше чоловік, який перебував у стані клінічної смерті понад півтори години без жодних ушкоджень мозку, поділився приголомшливими деталями про те, як влаштований рай та як там спілкуються душі.

Новини партнерів