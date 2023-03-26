Вчені дослідили, що хворобу Альцгеймера можна діагностувати за допомогою огляду очей

Людське око може виявляти ранні ознаки цієї поширеної форми деменції задовго до того, як симптоми стануть очевидними

Хворобу Альцгеймера, як зазвичай діагностують за допомогою МРТ та ряду інших тестів, можна буде діагностувати за допомогою огляду очей.

Про це пише Yahoo!News.

Дослідники медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, провели дослідження та проаналізували людські очі та мозкову тканину 86 померлих пацієнтів, у яких перед смертю була діагностована або хвороба Альцгеймера, або легкі когнітивні порушення.

Науковці також порівняли зразки людей з нормальною когнітивною функцією з тими, хто мав симптоми на ранній стадії, і з тими, хто мав пізню стадію хвороби Альцгеймера.

Дослідники виявили, що на сітківці пацієнтів з легкими когнітивними порушеннями та хворобою Альцгеймера міститься надлишок амілоїду бета 42, білка, який утворює «бляшки», що накопичуються в мозку людей з хворобою Альцгеймера.

«Ми виявили накопичення високотоксичних білків у сітківці ока пацієнтів із хворобою Альцгеймера та легкими когнітивними порушеннями, що спричиняє серйозну дегенерацію клітин», — сказав доктор Йосеф Короньо, науковий співробітник відділу нейрохірургії Cedars-Sinai.

Зміни також були виявлені у пацієнтів, у яких не спостерігалося погіршення когнітивних функцій або були лише дуже легкі ознаки, що вказує на те, що тести на сітківці можуть допомогти у ранній діагностиці.

Нагадаємо, у польському Радліні чоловік витягнув тіло своєї померлої матері з могили та прожив з ним 13 років. Труп лежав на дивані, на газетах. Про це стало відомо у лютому 2023 року.

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