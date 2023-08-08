Вчені довели зв’язок між птахами і кількістю людей із психічними розладами

За словами вчених, результати досліджень показують складний зв’язок між розладами психіки та кризою біорізноманіття.

У районах міст з меншим розмаїттям птахів спостерігається більша кількість госпіталізацій через психічні розлади.

Про це передає Independent

Експерти проаналізували дані з ebird – онлайн-бази даних спостережень за птахами, які проводять місцеві вчені – щоб оцінити різноманітність у американському штаті Мічиган.

Потім команда поєднала це з госпіталізацією з приводу тривоги та розладів настрою в штаті.

Висновки, опубліковані в журналі Geo Geography And Environment, показали, що низька різноманітність видів птахів є важливим провісником зростання кількості госпіталізацій через психічні захворювання.

"Дуже важливо, щоб ми використовували цілісний підхід до нашого психічного здоров’я та природи", – заявляє головна авторка дослідження, доцентка Інституту навколишнього середовища та міждисциплінарних наук Карлтонського університету в Канаді Рейчел Бакстон.

Дослідники вказали, що хоча і наявність зелених насаджень є найсильнішими провісниками тривоги та розладів настрою, також існують незалежні "значні зв’язки" між психічним здоров’ям і різноманітністю птахів.

"Часто ми розглядаємо природу як кількість зелених насаджень біля будинків або відстань до найближчого парку, але зв’язок між видовим різноманіттям [тваринного світу] та здоров'ям [людей] недостатньо вивчений", – каже Бакстон.

За її словами, захист природи і довкілля слід розглядати не як розкіш, а як необхідність і частину добробуту громад.

"Відновлення та збереження різноманітних пташиних спільнот може стати одним зі шляхів покращення психічного здоров’я в містах і враховуватись у проєктах відновлення міст і політиці охорони здоров’я", – зазначила дослідниця.

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