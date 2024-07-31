Вчені хочуть побудувати Ноїв ковчег на Місяці: що відомо про майбутнє "біосховище"

Фахівці обговорюють збереження біозразків клітин, тканин тощо, які перебувають на межі зникнення, у так званому "місячному біосховищі".

Вчені запропонували спосіб врятувати життя на Землі, перемістивши його на Місяць у сучасному Ноєвому ковчезі.

Про це йдеться у повідомленні newsweek із посиланням на інформацію в журналі BioScience.

Зазначається, що це "місячне біосховище" могло б зберегти кріоконсервовані зразки найбільш зникаючих видів на Землі, щоб захистити їхнє біорізноманіття.

Такий спосіб збереження "земного" життя запропонували дослідники зі Смітсонівського національного зоопарку та інституту природоохоронної біології.

"Через безліч антропогенних чинників значна частина видів і екосистем стикається із загрозами дестабілізації та перебуває на межі зникнення, що прискорюється швидше, ніж вдається зберігати ці види в їхньому природному середовищі", — заявили дослідники.

Вони пропонують зберігати кріоконсервовані зразки шкіри тварин і клітини фібробластів, тобто за допомогою охолодження до дуже низьких температур. Перед заморожуванням біологічні матеріали обробляють кріопротекторами — речовинами, що захищають клітини від пошкоджень у процесі заморожування. Потім матеріал повільно охолоджують до надзвичайно низької температури, що допомагає запобігти утворенню кристалів льоду, які можуть пошкодити клітинні структури.

Вчені вважають, що Місяць є ідеальним місцем для зберігання цих матеріалів, оскільки в деяких регіонах поблизу полюсів дуже холодно. На їхню думку, це може дозволити використовувати менше енергії для збереження зразків і менше втручання людини.

Вказується, що понад 45 300 видів у всьому світі перебувають під загрозою зникнення, що становить 28% від усіх 163 040 відомих і вивчених видів.

Нагадаємо, колишній астронавт NASA Рон Гаран, який перебував 178 днів у космосі, розповів, що він усвідомив після того, як побачив Землю.

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