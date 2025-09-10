Вчені на глибині понад 3200 метрів зафіксували на відео унікальну істоту

Істота / © скрін з відео

Реклама

Вчені з Інституту досліджень акваріума Монтерей-Бей (MBARI) зробили разюче відкриття, зафіксувавши на відео новий, раніше невідомий вид риби. Це відкриття відбулося на рекордній глибині понад 3200 метрів.

Про це пише Ichthyology & Herpetology.

Істота, яка належить до родини ліпарових, кидає виклик усім уявленням про життя у ворожих умовах океану.

Реклама

На глибині, де тиск води може здатися смертельним для більшості живих організмів, дослідницька команда зробила неймовірну знахідку. Використовуючи дистанційно керований підводний апарат, вони зафіксували на відео рибу, що значно розширює наші знання про адаптацію до екстремального середовища. Цю незвичайну істоту, яка належить до родини ліпарових, виявили на глибині 3268 метрів, що в сотні разів перевищує атмосферний тиск на поверхні. Цей вид, який отримав тимчасову назву «опуклий ліпаровий», є яскравим прикладом того, як природа пристосовується до найскладніших умов.

Унікальний зовнішній вигляд та анатомія

Відкрита риба, яка отримала неофіційну назву «опуклий ліпаровий», має зовсім не такий вигляд, як ми уявляємо глибоководних хижаків. Її тіло має ніжний рожевий відтінок, а замість луски воно вкрите дрібними, але помітниими опуклостями. На відміну від типових загрозливих глибоководних риб, цей вид м’який і желеподібнимй на вигляд.

Унікальна анатомія цієї риби дозволяє їй виживати під колосальним тиском. Відсутність твердої луски та надзвичайно гнучке тіло є ключовими адаптаціями. Це дає їй змогу не просто існувати, а вільно переміщатися у середовищі, де тиск може розчавити будь-яку звичайну істоту.

Спритність у повній темряві

Завдяки високочутливій камері, встановленій на підводному апараті, вченим вдалося детально вивчити поведінку цієї риби. Виявилося, що вона має надзвичайно розвинені грудні плавці. Вони використовуються не лише для звичайного плавання, а й для орієнтації у просторі та сприйняття вібрацій. Це критично важлива адаптація, оскільки на такій глибині панує абсолютна темрява, і зір практично марний. За допомогою своїх плавців риба може відчувати найменші рухи води та знаходити здобич.

Реклама

Відкриття і відеозапис цієї унікальної істоти є не лише науковою сенсацією, а й яскравим нагадуванням про те, наскільки мало ми знаємо про життя у глибинах світового океану. Це відкриття демонструє, що еволюція знайшла безліч способів для виживання у найнеймовірніших умовах. Кожен новий вид, виявлений на такій глибині, відкриває нові горизонти для досліджень і показує, що таємниці океанських глибин досі залишаються одними з найбільших загадок нашої планети.

© скриншот з відео

Ця унікальна істота, що належить до родини ліпарових, стала наочним доказом того, що під водою існує цілий світ, який чекає на своє вивчення. За словами вчених, відкриття «опуклого ліпарового» — це крок вперед у розумінні того, як життя може пристосовуватися до екстремальних умов, і водночас надихає на подальші дослідження найглибших куточків нашої планети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що команда вчених випадково здійснила відкриття. Вперше у світі вони зафіксували на відео невловимого глибоководного кальмара.