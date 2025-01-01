Вчені назвали амінокислоту, яка може вилікувати похмілля: 22 продукти, в яких вона міститься

Вона сприяє синтезу нових білків в організмі.
Для тих, хто занурився у новорічний святковий настрій, існує амінокислота, яка може допомогти позбутися похмілля.
Дослідження, проведене у Фінляндії, показало, що L-цистеїн може запобігти або полегшити нудоту, головний біль, стрес і тривогу, пов'язані з похміллям, передає New York Post.
L-цистеїн – це амінокислота, а це означає, що вона сприяє синтезу нових білків в організмі. L-цистеїн також підвищує рівень глутатіону, антиоксиданту, який допомагає відновлювати пошкоджені клітини і підтримує детоксикацію печінки. Більшість алкоголю метаболізується в печінці.
Наш організм виробляє цистеїн з амінокислоти метіоніну – багато продуктів із високим вмістом білка також містять цистеїн. L-цистеїн також можна знайти в харчових добавках у формі N-ацетилцистеїну.
L-цистеїн, безумовно, не є "чарівною паличкою". Фінське дослідження 2020 року – найпереконливіший доказ того, що L-цистеїн покращує стан похмілля – мало декілька обмежень. У дослідженні брали участь лише 19 учасників (усі чоловіки), а добавка містила багато вітамінів і поживних речовин, тому неясно, чи варто приписувати всю заслугу саме L-цистеїну.
Тим не менш, немає жодної шкоди в тому, щоб додати L-цистеїн до свого раціону, особливо після довгої ночі пиятики.
Продукти, які містять L-цистеїн:
- курка
- індичка
- качка
- свинина
- стейк мачете
- яловича печінка
- ковбасне м'ясо
- м'ясні напівфабрикати
- тунець
- крабові котлети
- йогурт
- рикота
- сир
- яйця
- зародки пшениці
- гранола
- вівсянка
- броколі
- часник
- лімська квасоля
- насіння соняшнику
- червоний перець
Нагадаємо, науковці нарешті з'ясували, чому червоне вино спричиняє таке сильне похмілля.
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