Вчені назвали амінокислоту, яка може вилікувати похмілля: 22 продукти, в яких вона міститься

Для тих, хто занурився у новорічний святковий настрій, існує амінокислота, яка може допомогти позбутися похмілля.

Дослідження, проведене у Фінляндії, показало, що L-цистеїн може запобігти або полегшити нудоту, головний біль, стрес і тривогу, пов'язані з похміллям, передає New York Post.

L-цистеїн – це амінокислота, а це означає, що вона сприяє синтезу нових білків в організмі. L-цистеїн також підвищує рівень глутатіону, антиоксиданту, який допомагає відновлювати пошкоджені клітини і підтримує детоксикацію печінки. Більшість алкоголю метаболізується в печінці.

Наш організм виробляє цистеїн з амінокислоти метіоніну – багато продуктів із високим вмістом білка також містять цистеїн. L-цистеїн також можна знайти в харчових добавках у формі N-ацетилцистеїну.

L-цистеїн, безумовно, не є "чарівною паличкою". Фінське дослідження 2020 року – найпереконливіший доказ того, що L-цистеїн покращує стан похмілля – мало декілька обмежень. У дослідженні брали участь лише 19 учасників (усі чоловіки), а добавка містила багато вітамінів і поживних речовин, тому неясно, чи варто приписувати всю заслугу саме L-цистеїну.

Тим не менш, немає жодної шкоди в тому, щоб додати L-цистеїн до свого раціону, особливо після довгої ночі пиятики.

Продукти, які містять L-цистеїн:

курка індичка качка свинина стейк мачете яловича печінка ковбасне м'ясо м'ясні напівфабрикати тунець крабові котлети йогурт рикота сир яйця зародки пшениці гранола вівсянка броколі часник лімська квасоля насіння соняшнику червоний перець

Нагадаємо, науковці нарешті з'ясували, чому червоне вино спричиняє таке сильне похмілля.

Читайте також: