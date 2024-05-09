Вчені назвали можливу причину втрати слуху у Людвіга ван Бетховена – нове дослідження

У пасмах волосся геніального композитора виявили високий вміст отруйних речовин, але це навряд чи є доказом умисного вбивства.

Хімічний аналіз пасма волосся Людвіга ван Бетховена, а також новітні технології геномного аналізу дозволили остаточно встановити, що смерть німецького композитора від отруєння свинцем є лише давнім міфом. Але вміст цього металу у волоссі може розкрити головну таємницю його життя та смерті – причину фатальної глухоти геніального музиканта.

Про це пише Science Alert.

Попередні дослідження не змогли встановити причини втрати слуху та проблем з травленням, які переслідували композитора з молодого віку.

Бетховен був не тільки композитором, а й талановитим піаністом. Тому глухота стала для нього трагедією й змусила відмовитися від гри на фортепіано перед публікою.

Нове дослідження двох пасм волосся Бетховена, що підтвердив генетичний аналіз, встановило, що його організм дійсно був отруєний свинцем. Але концентрація цього металу виявилася недостатньою, щоб бути причиною смерті композитора.

Патолог Гарвардської медичної школи Надер Рифаї та його колеги провели аналіз волосся Бетховена методом мас-спектрометрії й виміряли вміст у ньому отруйних речовин – свинцю, миш'яку та ртуті.

В одному зі зразків концентрація свинцю була в 64 рази вище за норму, а в другому його концентрація перевищила верхню допустиму межу в 95 разів. При цьому в обох зразках рівні ртуті та миш'яку також перевищували показники, прийнятні для здорової людини.

"Такі рівні свинцю зазвичай пов'язані зі шлунково-кишковими та нирковими захворюваннями, а також спричиняють зниження слуху, але не вважаються достатніми, щоб бути єдиною причиною смерті", – пояснили дослідники.

Вчені вважають, що отруєння Бетховена свинцем навряд чи було спробою вбити його. Скоріш за все це пояснюється поширеним використанням у ті часи свинцевого посуду, зокрема кубків для пиття, а також практикою застосування ліків з вмістом свинцю.

"Хоча встановлені концентрації не підтверджують припущення про те, що вплив свинцю спричинив смерть Бетховена, він, можливо, сприяв документально підтвердженим хворобам, від яких він страждав більшу частину свого життя", – заявили вчені.

Нагадаємо, минулого року дослідники встановили, що Бетховен, ймовірно, помер від захворювання печінки, спричиненого вірусом гепатиту B, надмірним вживанням алкоголю та генетичною схильністю до патологій цього внутрішнього органу.

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