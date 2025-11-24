- Дата публікації
Вчені назвали 4 неочевидні ознаки, що ваш партнер ходить "наліво"
Чи можна розпізнати зрадника заздалегідь — вчені виділили 4 тривожні ознаки.
Багато знаменитостей були втягнуті у відомі скандали з подружньою невірністю.
Чи є якийсь спосіб розпізнати зрадника, який ходить «наліво», пише Daily Mail.
За даними вчених з Університету Коча в Стамбулі, існують чотири тривожні ознаки, які вказують на те, що хтось, ймовірно, обманює.
У своєму дослідженні команда опитала 280 осіб про їхні стосунки та про те, чи мали вони наміри щодо перелюбу. Результати показали, що люди частіше зраджували, якщо у них була історія обману з попереднім романтичним партнером.
Їхні шанси на зраду також були вищими, якщо хтось із батьків мав такий досвід у минулому.
Ба більше, високий рівень уникнення прихильності та низький рівень сприйняття емоційної й сексуальної близькості були червоними прапорцями для виявлення зради.
«Ці висновки проливають світло на важливість вирішення проблем батьківської невірності, уникнення прив’язаності дорослих і проблем близькості в парній терапії, враховуючи ризик зради», — пишуть вчені у своєму дослідженні.
Невірність є поширеним явищем у стосунках. Однак приховані причини зрад досі залишаються загадкою.
Щоб дістатися до суті справи, команда залучила 280 учасників віком від 18 до 30 років, які були неодружені, бездітні та перебували в романтичних стосунках щонайменше рік.
Учасників опитували щодо їхньої сімейної історії, стилю стосунків та будь-яких намірів зраджувати. Аналіз результатів виявив чотири ключові тенденції.
По-перше, учасники, чиї батьки мали зради, були більш схильні зраджувати.
«Люди можуть переймати пасивно-агресивну поведінку своїх батьків як захист для майбутнього своїх романтичних стосунків та уникати прояву щирих емоцій, особливо негативних, у своїх романтичних стосунках», — пояснили дослідники.
По-друге, учасники, які раніше зраджували у стосунках, також були більш схильні робити це знову.
«Історія зрад у минулих романтичних стосунках мала найсильніший зв’язок з намірами щодо невірності», — додали дослідники.
Високий рівень уникнення прихильності — низька толерантність до емоційної чи фізичної близькості — також був пов’язаний з намірами щодо невірності.
Дослідники пояснили: «Ймовірність зради може функціонувати як деактивувальна стратегія для людей з високим рівнем уникнення прихильності. Враховуючи, що вони надають пріоритет самостійності з обмеженою інтимною близькістю, невірність може бути способом відчути себе незалежним у відданих романтичних стосунках».
Зрештою, люди з низьким рівнем емоційної та сексуальної близькості також були схильніші до зрад.
