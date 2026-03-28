45 шансів на контакт: вчені визначили планети, де найімовірніше існує життя Вчені назвали 45 планет, де може бути позаземне життя / © phys.org

Астрономи визначили 45 планет, які можуть бути найкращими місцями для пошуку позаземного життя.

Про це Іndependent.

Вчені виявили понад 6000 екзопланет за межами нашої Сонячної системи. Але багато з них є непридатними для будь-якого життя, оскільки вони занадто спекотні, холодні або іншим чином небезпечні.

Зараз астрономи запропонували 45 з них, які можуть підтримувати життя, включаючи такі відомі приклади, як Проксима Центавра b, TRAPPIST-1f та Kepler 186f.

Дослідники припускають, що цей список може бути відправною точкою для пошуку сигналів, які можуть вказувати на існування позаземного життя.

Планети також можуть допомогти нам визначити, чи працює поточна система визначення того, чи можуть живі організми існувати поза так званою «зоною життя». Це ділянка поблизу зорі, де температура придатна для існування рідкої води. Рідка вода сьогодні вважається необхідною умовою для можливості виникнення життя земного типу.

Найцікавіші зі світів у списку знаходяться в системі Trappist-1, що базується навколо зірки на відстані приблизно 40 світлових років від нас. Вони та деякі інші планети очолюють список, оскільки отримують світло подібно до Сонця на Землі.

Але багато що залежатиме від того, чи мають ці світи атмосферу, яка дійсно дозволить їм утримувати воду, яка вважається ключем до життя.

«Визначення місця, де шукати, є першим ключовим кроком, тому метою нашого проєкту було сказати: „Ось найкращі цілі для спостереження“», — сказала Гілліс Лоурі, аспірантка, яка працювала над дослідженням.

Дослідники сподіваються, що цей список може бути використаний для спостережень за телескопами та космічними апаратами, такими як космічний телескоп Джеймса Вебба, а також майбутній Римський космічний телескоп Ненсі Грейс.

Ці спостереження мають допомогти підтвердити, чи мають планети атмосфери — наступний тест на те, чи справді вони придатні для життя.

