Вчені назвали 7 реакцій тіла, які включаються під час смертельної небезпеки

Страх / © Credits

Реклама

Коли людина опиняється в ситуації, що загрожує життю, організм включає автоматичні механізми виживання ще до того, як мозок встигає усвідомити загрозу. Науковці виокремили сім ключових реакцій — від викривлення часу до «пророчих» нічних кошмарів, які допомагають тілу залишитися живим у критичний момент.

Про це повідомляє UNILAD.

1. Ефект сповільнення часу

Дослідження Медичного коледжу Університету Айови свідчать, що 70% людей, які пережили аварії, відчували «розтягування» часу. Згідно з публікацією в журналі PLOS One, цей ефект виникає через те, що страх змушує мозок записувати події з надзвичайною деталізацією. У пам’яті ці щільні спогади згодом відтворюються як уповільнене знімання.

Реклама

2. Рефлекс «пірнання ссавців»

Під час контакту обличчя з холодною водою серцебиття автоматично сповільнюється, а кисень перенаправляється до життєво важливих органів. Цей механізм економії ресурсів був описаний ще 1786 року. Сучасні дослідження в галузі психіатрії також підтверджують, що цей рефлекс здатен миттєво знизити рівень тривожності.

3. Тимчасова анестезія (відключення болю)

У стресовій ситуації мозок може повністю заблокувати больові сигнали, щоб людина могла втекти або дістатися безпечного місця. За словами Дена Баумгардта з Брістольського університету, за цей процес відповідає сіра речовина навколоводопровідної зони мозку, яка діє як природне знеболювальне.

4. Надприродна гострота зору

Страх провокує розширення зіниць до максимуму. Це дозволяє оку поглинати більше світла та миттєво фокусуватися на джерелі загрози. Дослідження 2016 року показало, що у людей з ПТСР цей механізм працює ще інтенсивніше, реагуючи на потенційну небезпеку миттєво.

Читайте також Як позбутися нічних кошмарів: дієві техніки від психологів

5. Нічні кошмари як тренування

Вчені зі Швейцарії та США припускають, що погані сни мають еволюційну мету. Під час кошмарів мозок «моделює» небезпечні ситуації. Дослідник Лампрос Перогамврос зазначає, що це справжнє тренування, яке покращує реакцію на страх у реальному житті.

Реклама

6. Феромони страху

Люди здатні відчувати небезпеку на запах. Експеримент 2008 року, опублікований у Nature Proceedings, засвідчив: мигдалеподібне тіло мозку (центр страху) активується сильніше, коли людина вловлює запах поту того, хто перебуває у стресі (наприклад, парашутиста-початківця). Це відбувається несвідомо.

7. Адреналінове тремтіння

Тремтіння рук або ніг під час небезпеки — це не ознака слабкості, а результат викиду адреналіну. За даними Інституту неврологічних захворювань Фікселя, цей гормон переповнює м’язи енергією, готуючи їх до миттєвого ривка. Тряска — це спосіб тіла вивільнити надлишок цієї енергії перед дією.

Вчені наголошують: ці реакції демонструють, наскільки глибоко в людській природі закладено волю до життя. Навіть коли свідомість паралізована жахом, біологічні алгоритми працюють на максимальних обертах, щоб забезпечити виживання.

Нагадаємо, мешканка канадської провінції Альберта пережила клінічну смерть і після цього повірила у потойбічне життя.

Реклама

Раніше повідомлялося, що американка Дебора Прум пережила два випадки клінічної смерті, які змінили її ставлення до життя.