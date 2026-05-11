Вчені назвали ідеальний вік для народження першої дитини

Науковці розповіли, коли краще ставати батьками

Науковці з Університету Нью-Брансвіка (Канада) вважають, що ідельний вік батьків для народження першої дитини — це 29 років.

Про це пише dailymail.com.

Дослідження показало, що вік, у якому ви народжуєте першу дитину, може вплинути на ваше здоров’я та щастя в довгостроковій перспективі — і, як виявляється, 29 років є оптимальним віком.

Дослідники з’ясували, що ті, хто стає батьками раніше — наприклад, у віці до 25 років — заробляють менше, ніж ті, хто народжує дітей пізніше.

Дослідження під назвою «Вітаємо, це фактор ризику!» показало, що чим пізніше у людини народжується перша дитина, тим кращим є її стан здоров’я та матеріальний добробут, причому ці переваги досягають свого піку ближче до 30-річного віку.

У статті, опублікованій у журналі Plos One, дослідники зазначили: «На основі результатів цього дослідження ідеальний вік для народження першої дитини — від 26 до 31 року.

Саме в цей період самооцінка стану здоров’я та психічного благополуччя, дохід та рівень освіти, як видається, залишаються стабільними.

У рамках дослідження команда з Університету Нью-Брансвіка проаналізувала дані щодо 6 282 дорослих, які мали дітей.

Вони підрахували, скільки років було кожному учаснику на момент народження першої дитини, та зібрали інформацію про їхні життєві досягнення.

Аналіз показав, що вік, у якому люди ставали батьками, був тісно пов’язаний з успіхами в навчанні.

Зі збільшенням віку при народженні першої дитини ймовірність здобуття вищої освіти — наприклад, вступу до університету — стрімко зростала.

Імовірність отримання вищого доходу також значно зростала у міру того, як люди відкладали народження дітей, і стабілізувалася у віці від 26 до 31 року.

Учасники, які стали батьками в підлітковому віці або на початку двадцятих років, повідомляли про гірший стан фізичного здоров’я в подальшому житті, але цей негативний зв’язок зменшувався для тих, хто відкладав батьківство, стабілізуючись приблизно у віці 26 років.

Загалом, дослідники виявили, що старші батьки, які вперше стали батьками, повідомляли про дещо кращий стан психічного здоров’я.

Однак задоволеність життям, судячи з усього, не залежала від віку, в якому людина ставала батьком чи матір’ю.

Автори зазначили, що їхні висновки підтверджують концепцію, відому як теорія лімінальності, згідно з якою, коли людина стає батьком чи матір’ю під час перехідного етапу в житті, її особистісний розвиток може зупинитися.

Це може пояснити, чому люди, які народжують першу дитину на «ключових» етапах, таких як закінчення школи або виїзд з батьківського дому, можуть «застрягнути» на цьому етапі життя.

Дослідники застерегли, що їхні результати не означають, що підлітки або молоді батьки не можуть досягти успіху.

