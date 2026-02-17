Вчені назвали найбільших кажанів у світі: який вигляд мають (фото)

Кажан (ілюстративне фото) / © Daily Star

Реклама

Титул найбільшого кажана на планеті розділяють кілька видів роду Pteropus, чия вага сягає 1,6 кг, а розмах крил — 1,7 метра, що перевищує показники деяких хижих птахів. Головним претендентом на лідерство є ендемік Філіппін — гігантська золотоголова летюча лисиця, яка наразі перебуває під загрозою зникнення.

Про це повідомляє видання Discover Wildlife.

Гіганти проти карликів: порівняння видів

Хоча золотоголова лисиця має найдовші кістки крил, за вагою з нею конкурують велика летюча лисиця Нової Гвінеї та індійська летюча лисиця. Для порівняння, ці гіганти в сотні разів масивніші за найменшого представника ряду — свиноносого кажана Кітті з Таїланду. Останній важить лише 2 грами за довжини тіла близько 30 мм, що робить його одним з найменших ссавців у світі.

Реклама

Науковці також з’ясували механізми, які дозволяють рукокрилим здійснювати тривалі міграції. Оскільки зір та ехолокація неефективні на великих відстанях, тварини використовують «внутрішній компас». У клітинах кажанів містяться частинки оксиду заліза, які допомагають їм відчувати магнітне поле Землі. Окремі види, як-от піпістрела Натузіуса або велика нічниця, здатні долати від 600 до понад 1000 км під час сезонних міграцій.

Гігантська летюча лисиця. / © wikipedia

Унікальне відкриття: навігація за поляризованим світлом

Останні дослідження великих вухатих кажанів виявили сенсаційну особливість: ці тварини стали першими ссавцями, у яких зафіксували здатність орієнтуватися за візерунком поляризованого світла на заході сонця.

Цей механізм працює навіть за хмарної погоди, допомагаючи кажанам калібрувати свій магнітний компас. Наразі залишається науковою загадкою, як саме організм цих ссавців виявляє поляризовані промені.

Нагадаємо, Норвегія стала першою країною світу, яка поетапно відмовляється від вирощування швидкорослих «турбокурчат» до 2027 року.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Національному природному парку «Тузлівські лимани» фіксують масову загибель птахів, зокрема чорношиїх пірникоз, після витоку соняшникової олії, який стався внаслідок дронової атаки рашистів на промисловий об’єкт.