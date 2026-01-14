Вчені назвали вік, коли чоловіки хочуть сексу найбільше: результати вас сильно здивують

Пара в ліжку / © Freepik

Реклама

Існує стереотип, що сексуальне бажання неминуче згасає з віком, а молодість є періодом найвищої активності. Проте нове масштабне дослідження спростовує це твердження, принаймні стосовно чоловіків. Виявляється, представники сильної статі досягають піка свого лібідо значно пізніше, ніж заведено вважати.

Про це пише Daily Mail.

Науковці проаналізували дані понад 67 000 дорослих віком від 20 до 84 років. Результати показали несподівану динаміку: сексуальний потяг у чоловіків починає зростати у віці 20-30 років і досягає свого максимуму на початку 40-річчя. Після цього відбувається лише поступове, а не різке зниження.

Реклама

Цікаво, що чоловіки у віці 60 років демонстрували такий самий рівень сексуального бажання, як і їхні 20-річні «конкуренти».

Дослідники назвали це відкриття несподіваним, адже біологічно рівень тестостерону починає падати після 30 років.

Вчені припускають, що ключову роль відіграють психологічні фактори: стабільні стосунки та емоційна зрілість у 40 років сприяють кращій якості інтимного життя.

Чому жінки «холонуть» швидше

У жінок ситуація кардинально інша. Їхній пік сексуальності дійсно припадає на ранній дорослий вік — 20-30 років. Після цього бажання поступово знижується і різко падає після 50 років.

Реклама

«Особливо примітним є те, наскільки значно вищим є сексуальний потяг у чоловіків порівняно з жінками протягом більшої частини дорослого життя», — зазначають автори дослідження.

Навіть на своєму піку жіноче лібідо виявилося нижчим за середній рівень чоловічого бажання. Лише після 60 років показники чоловіків опускаються нижче за максимальні жіночі рекорди.

Від чого ще залежить сексуальний потяг

Дослідження виявило цікаві соціальні закономірності.

Наприклад, чоловіки у стосунках мають вище лібідо, ніж одинаки. У жінок навпаки — самотні учасниці опитування повідомляли про сильніше бажання, ніж заміжні.

Реклама

Велика кількість дітей знижувала потяг у жінок, але підвищувала його у чоловіків.

Найбільш схильними до збудження виявилися офісні працівники та менеджери з продажу. Найнижче лібідо зафіксували у військових та операторів верстатів.

Також науковці зазначили, що учасники з бісексуальною орієнтацією повідомляли про найвищий рівень сексуального бажання серед усіх груп.

Нагадаємо, раніше ми писали, які запитання ніколи не варто ставити партнеру, якщо хочете врятувати стосунки.