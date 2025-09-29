- Дата публікації
Вчені відтворили перевертання магнітного поля Землі: як це звучало 41 тисячу років тому
За допомогою супутникових даних і геологічних свідчень дослідники відтворили «саундтрек» давнього катаклізму.
Міжнародна група дослідників відтворила унікальний звук давньої інверсії магнітного поля нашої планети, що відбулася приблизно 41 тисячоліття тому. Використавши дані супутників та сліди, збережені у породах і льодовиках, науковці створили тривожний аудіоряд, який дає можливість буквально почути, як виглядав один із найбільших катаклізмів в історії Землі.
Про це пише ScienceAlert.
Що сталося десятки тисяч років тому
Магнітне поле формується завдяки руху розплавленого заліза й нікелю в ядрі планети. Воно простягається далеко в космос і захищає Землю від сонячного випромінювання. Але цей захисний щит нестабільний: полюси постійно зміщуються, а іноді взагалі міняються місцями.
Саме така подія, відома як «екскурс Лашамп», сталася близько 41 тисячі років тому. Свою назву вона отримала від французьких лавових відкладів, у яких вперше виявили сліди цієї інверсії.
Як вдалося «оживити» катаклізм
Фахівці з Технічного університету Данії та Німецького центру досліджень геонаук використали дані супутникової місії ESA Swarm і перетворили зміни магнітного поля на звуки. Для цього вони застосували природні ефекти: тріскання деревини, удари каміння, низькі вібрації. У результаті з’явилася моторошна звукова картина, яка демонструє масштабність явища.
Наслідки інверсії
Під час екскурсу Лашамп сила магнітного поля впала до лише 5% від сучасного рівня. Сам процес перевороту тривав близько 250 років, а ще понад чотири століття «щит» залишався ослабленим, відновившись лише до чверті своєї звичної потужності.
Через це в атмосферу проникала величезна кількість космічного випромінювання. Його сліди збереглися у вигляді підвищеного вмісту ізотопу берилію-10 у льодовикових шарах та морських відкладеннях. Потік променів пошкоджував озоновий шар та впливав на клімат, що, ймовірно, сприяло зникненню австралійської мегафауни й змушувало давніх людей ховатися в печерах.
Науковиця Санья Пановська підкреслює: аналіз таких екстремальних подій допомагає зрозуміти, як поводитиметься Земля у майбутньому та які ризики несе космічна погода для сучасної цивілізації.
