Вчені відтворили перевертання магнітного поля Землі: як це звучало 41 тисячу років тому

Космос / © pixabay.com

Міжнародна група дослідників відтворила унікальний звук давньої інверсії магнітного поля нашої планети, що відбулася приблизно 41 тисячоліття тому. Використавши дані супутників та сліди, збережені у породах і льодовиках, науковці створили тривожний аудіоряд, який дає можливість буквально почути, як виглядав один із найбільших катаклізмів в історії Землі.

Про це пише ScienceAlert.

Що сталося десятки тисяч років тому

Магнітне поле формується завдяки руху розплавленого заліза й нікелю в ядрі планети. Воно простягається далеко в космос і захищає Землю від сонячного випромінювання. Але цей захисний щит нестабільний: полюси постійно зміщуються, а іноді взагалі міняються місцями.

Саме така подія, відома як «екскурс Лашамп», сталася близько 41 тисячі років тому. Свою назву вона отримала від французьких лавових відкладів, у яких вперше виявили сліди цієї інверсії.

Як вдалося «оживити» катаклізм

Фахівці з Технічного університету Данії та Німецького центру досліджень геонаук використали дані супутникової місії ESA Swarm і перетворили зміни магнітного поля на звуки. Для цього вони застосували природні ефекти: тріскання деревини, удари каміння, низькі вібрації. У результаті з’явилася моторошна звукова картина, яка демонструє масштабність явища.

Наслідки інверсії

Під час екскурсу Лашамп сила магнітного поля впала до лише 5% від сучасного рівня. Сам процес перевороту тривав близько 250 років, а ще понад чотири століття «щит» залишався ослабленим, відновившись лише до чверті своєї звичної потужності.

Через це в атмосферу проникала величезна кількість космічного випромінювання. Його сліди збереглися у вигляді підвищеного вмісту ізотопу берилію-10 у льодовикових шарах та морських відкладеннях. Потік променів пошкоджував озоновий шар та впливав на клімат, що, ймовірно, сприяло зникненню австралійської мегафауни й змушувало давніх людей ховатися в печерах.

Науковиця Санья Пановська підкреслює: аналіз таких екстремальних подій допомагає зрозуміти, як поводитиметься Земля у майбутньому та які ризики несе космічна погода для сучасної цивілізації.

Науковиця Санья Пановська підкреслює: аналіз таких екстремальних подій допомагає зрозуміти, як поводитиметься Земля у майбутньому та які ризики несе космічна погода для сучасної цивілізації.