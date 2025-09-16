Вчені пояснили, чому блакитні очі насправді не блакитні

Блакитні очі / © Pixabay

Вчені пояснили, що блакитні очі не містять синього пігменту, а їхній колір виникає через особливості розсіювання світла, а зелені очі рідкісні через специфічну генетичну особливість.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

За інформацією експертів, блакитний відтінок райдужки ока виникає не через пігмент, а через так званий ефект Тіндаля — той самий феномен, який робить небо та море синіми, хоча насправді вони прозорі.

Доктор Девінія Бівер з університету Бонда в Австралії пояснила, що винен меланін — речовина в організмі, яка відповідає за колір шкіри та волосся.

«Карі очі містять велику кількість меланіну, який поглинає світло і надає їм темний відтінок», — написала вона у The Conversation. «Блакитні очі містять дуже мало меланіну.

У блакитних очах коротші хвилі світла, такі як сині, розсіюються значно ефективніше, ніж довгі хвилі — червоні чи жовті.

Через низьку концентрацію меланіну поглинається менше світла, що дозволяє розсіяному синьому світлу домінувати у тому, що ми сприймаємо. Цей блакитний відтінок виникає не через пігмент, а через взаємодію світла зі структурою ока».

Зелений колір очей є рідкісним через генетичну особливість, яка знижує рівень меланіну, але не настільки, як у блакитних очах.

Карі очі також можуть бути більш складними: нерівномірний розподіл меланіну в райдужці створює «мозаїку» кольору, яка може змінюватися залежно від освітлення.

Протягом десятиліть вважалося, що колір очей контролюється одним геном, проте нещодавні дослідження показали, що на цю ознаку впливають багато генів.

«Це пояснює, чому діти в одній сім’ї можуть мати різні кольори очей і чому двоє блакитнооких батьків іноді можуть мати дитину з зеленими або світло-карими очима», — зазначила доктор Бівер.

Щоб пояснити, чому багато немовлят, особливо з європейським походженням, народжуються з блакитними або сірими очима, доктор Бівер додала, що на момент народження рівень меланіну ще низький.

Пігмент поступово накопичується протягом перших років життя, і блакитні очі можуть змінитися на зелені або карі.

У дорослому віці колір очей, як правило, стабільний, але може трохи змінюватися під впливом світла або відтінку одягу. Постійні зміни трапляються рідко, але можливі через старіння або певні медичні стани.

Деякі знаменитості, зокрема Кейт Босворт і Міла Куніс, мають рідкісний стан — гетерохромію, коли одне око відрізняється за кольором від іншого. Це може бути генетичною особливістю, наслідком травми або пов’язано з певними станами здоров’я, пояснила доктор Бівер.

Відомий музикант Девід Боуї мав очі різних кольорів через постійно розширену зіницю після нещасного випадку, що створювало ілюзію гетерохромії.

Блакитний колір очей зараз є найпоширенішим у Великій Британії, тоді як карі очі залишаються найпоширенішими у світі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дослідження Копенгагенського університету розкрило чудову істину: у кожної блакитноокої людини на Землі був спільний предок, що жив від 6000 до 10 000 років тому.