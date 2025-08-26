Вчені пояснили, чому не можна стримувати сльози

Плакатии потрібно / © iStock

Реклама

Стримування сліз — звична практика, яка включає складні механізми в мозку і може впливати на фізичне та емоційне здоров’я.

Про це пише видання Metrópoles.

Сльози — природна біологічна реакція на емоційне перевантаження. Багато людей стримують їх, щоб зберегти спокій у громадському місці. Цей вибір, який здається лише соціальним, активує складні нервові шляхи та викликає миттєві зміни в організмі.

Реклама

Стримування сліз — це не просто акт контролю, це фізичне зусилля, гормональні зміни та зміни в роботі організму. Тіло реагує так, ніби перебуває у стресовій ситуації, навіть якщо реальної загрози немає.

Фізіологічний аспект

За словами нейрофізіолога Тайс Аугусту Мартінс із лікарні Санта-Лусія (Бразилія), емоції формуються в лімбічній системі і контролюються префронтальною корою — частиною мозку, що відповідає за соціальні оцінки та моральні обмеження.

«Стримування сліз — це реакція префронтальної кори, яка пригнічує емоцію, що запускається лімбічною системою», — пояснює фахівець.

Це пригнічення не проходить непоміченим тілом. Зусилля контролю активує автономну нервову систему та підвищує рівень кортизолу, гормону стресу, що викликає:

Реклама

прискорене серцебиття;

підвищення тиску;

потовиділення;

тремор;

напруження м’язів шиї, плечей та щелепи;

головний біль і відчуття «комка в горлі».

Регулярне пригнічення емоцій призводить до хронічного стресу, змін у метаболізмі, набору жиру, підвищення цукру в крові, зниження імунітету, безсоння, дратівливості та болю.

Емоційний аспект

Рішення стримувати сльози також пов’язане з соціальними та культурними нормами. Психіатр Іаго Фернандес зазначає, що плач є проявом уразливості, і не завжди середовище здається безпечним для цього.

«Соціально „стримування сліз“ — це форма самозахисту статусу. Біологічно це пригнічення стресу, яке не знімає його, а лише переносить у тіло», — пояснює Фернандес.

Стримування емоцій не зникає після того, як людина «не плаче». Воно продовжує впливати на організм, підтримуючи стан тривоги та ризик розвитку депресії, порушень сну та фізичних симптомів, таких як хронічний біль і втома.

Реклама

Функція плачу

Плач — це не просто емоційний викид. Він регулює організм: після плачу активується парасимпатична система, яка знижує тиск, прискорення серцебиття та відновлює баланс організму.

Емоційно, плач допомагає опрацювати почуття, знімає внутрішню напругу та зменшує психологічне перевантаження. Плач також сприяє соціальним зв’язкам, демонструючи уразливість і формуючи емпатію.

Стримування сліз не є ознакою сили, а вираження емоцій — важлива частина психічного та фізичного здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що цибуля викликає в нас сльози щоразу, коли ми беремося за ніж. Видання EatingWell дало відповіді на запитання, чому так відбувається, та розповіло, як не плакати під час роботи з цибулею.