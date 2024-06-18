Вчені приголомшили наслідками стрибка у технологіях 600 тисяч років тому

Стрибок у складності кам'яних знарядь праці стався ще 600 тисяч років тому. Вчені проаналізували, які методи виготовлення кам'яних знарядь праці використовували протягом 3,3 мільйона років еволюції людини.

Про це повідомляє Science Alert.

За словами антрополога з Університету Міссурі Джонатана Пейджа та антрополога з Університету штату Арізона Шарля Перро, це час, який потенційно може навіть "передувати розходженню неандертальців та сучасних людей і бути загальною похідною рисою обох ліній".

"Найдавніший артефакт був виявлений в Африці, але в аналіз також включили інструменти, виявлені в Євразії, Гренландії, Сахулі, Океанії та Америці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, науковці з'ясували, що ще 1,8 мільйона років тому довжина послідовності виготовлення кам'яних знарядь становила від двох до чотирьох процедурних одиниць. Предкам вдалося досягнути семи процедурних одиниць.

"Але 600 тисяч років тому предки людини підняли це виробництво на новий рівень. На цей момент складність виготовлення знарядь досягала вже 18 процедурних одиниць", - кажуть вчені.

Науковці вважають, що цей стрибок був заснований на знаннях, які передали попередні покоління, так званій кумулятивній культурі. У наступні покоління складність виготовлення знарядь праці продовжувала зростати.

"Кумулятивна культура приносить користь популяції різними способами, збільшуючи шанси вирішення проблем у вигляді поколінь спроб і помилок, подібно до того, як еволюція робить це у вигляді випадкових мутацій і природного добору. Вона також дозволяє людям використовувати та вдосконалювати технології без необхідності розуміти кожен аспект розвитку", - йдеться в повідомленні.

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