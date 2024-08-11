Вчені пробурили рекордний отвір у корі Землі: яке несподіване відкриття вони зробили

Відкриття вчених зможе більше розповісти не тільки про геологічні процеси, а й про те, як могло виникнути життя на Землі.

На дні Атлантичного океану геологам вдалося витягнути найдовший шматок гірської породи з мантії Землі. Довжина цього шматка становить 1268 метрів.

Результати дослідження опубліковані в журналі Science, пише Earth.

Зазначається, що цю гірську породу з унікальним складом дістали з ділянки на дні океану, де породи мантії нашої планети оголені вздовж Серединно-Атлантичного хребта.

"Отримані в результаті цього відкриття знання допоможуть краще зрозуміти процеси, що відбуваються в надрах Землі, що відкриває можливість для отримання інформації про походження життя, про причини вулканічної активності та глобальні цикли переміщення вуглецю і водню", - йдеться в повідомленні.

Як вдалося з'ясувати вченим, гірські породи мають унікальний склад, що розкриває секрет процесів, за допомогою яких вони піднялися з глибоких надр Землі ближче до дна океану.

Вчені пробурили рекордний отвір у корі Землі та зробили несподіване відкриття

За даними вчених, у витягнутих гірських породах менше силікату, що утворює мінерали, під назвою піроксен і більше магнію, ніж передбачалося.

"Це свідчить про те, що мантія плавиться за більш високої температури, ніж вважалося раніше. Крім того, це допомагає пояснити, як утворюється магма, що призводить до вивержень вулканів", - вказано у дослідженні.

Вчені також кажуть, що витягнуті гірські породи можуть більше розповісти не тільки про геологічні процеси, а й про те, як могло виникнути життя на Землі.

Раніше ми розповідали, якою була Гренландія мільйон років тому.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.