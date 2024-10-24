Який вигляд мали люди, які жили 17 000 років тому: вчені розгадали таємницю могили немовляти

Аналіз ДНК останків показав, що у хлопчика були блакитні очі, смаглява шкіра і кучеряве темно-каштанове волосся.
Вчені дізнались подробиці про хлопчика, який жив 17 000 років тому, рештки якого відкопали в Італії. Аналіз скелета, проведений експертами, показав, що дитині було всього 16 місяців, коли вона померла від серцевої хвороби під час Льодовикового періоду.
Про це пише thesun.co.uk.
У 1998 році археологи випадково знайшли могилу дитини під час розкопок печери Гротта делле Мура в Монополі, Італія. Скелет, який, як вважають, датується щонайменше 17 000 років тому, коли був льодовиковий період, "дуже добре зберігся" - і був знайдений у неушкодженому стані. Він був прикритий двома гігантськими каменями всередині печери.
Аналіз ДНК останків показав, що у хлопчика були блакитні очі, смаглява шкіра і кучеряве темно-каштанове волосся, повідомляє дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications.
Останки вказують на те, що мати хлопчика сильно недоїдала під час вагітності і була залучена до практики інбридингу, живучи в закритій групі.
Алессандра Моді, антропологиня з Флорентійського університету, яка є співавтором дослідження, назвала це відкриття "видатним досягненням".
Вона розповіла: "Це дозволило нам зробити надійні висновки про походження немовляти, його фізичні характеристики і навіть певні аспекти здоров'я".
Шкіра хлопчика виявилася темнішою, ніж у більшості сучасних європейців, але не настільки темною, як у акліматизованої в тропіках людини.
Це наштовхнуло дослідників на думку, що немовля було предком віллабруни - групи людей, які жили 14 000 років тому після закінчення Льодовикового періоду.
Оскільки скелет був знайдений у відмінному стані, вчені також змогли зробити детальний аналіз зубів хлопчика.
Вони виявили, що він пережив "фізіологічний стрес", який стався до і після народження. Це також підтверджує про те, що мати сильно недоїдала під час вагітності.
Оуен Олександр Хіггінс, археолог з Болонського університету, розповів Live Science: "Аналіз ізотопів стронцію також показав, що мати залишалася в цій місцевості протягом останнього періоду вагітності, що, в свою чергу, також могло вплинути на її плід".
Антропологиня Ванесса Віллальба-Муко розповіла про це відкриття: "Ми все більше дізнаємося про населення Льодовикового періоду, і це дослідження додає цінний шматочок до пазлу".
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