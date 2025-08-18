Вчені розгадали таємницю чудес Ісуса Христа (фото)

Дослідження пояснює біблійні історії / © Freepik

Вчені «довели» реальність двох чудес Ісуса, зокрема, перетворення п’яти хлібин і двох рибин на достатню кількість їжі для 5 тисяч послідовників. Нове дослідження надало наукове підґрунтя біблійним історіям про Ісуса Христа, зокрема повну картину того, коли і де це сталося.

Про це йдеться у матеріалі mirror.

«Ймовірно, вчені довели, як відбулися два дива Ісуса. Після століть суперечок, нові дослідження надали наукові докази однієї з найдавніших біблійних історій про Ісуса Христа, доповнені детальною хронологією того, коли і де відбувалися події», — пишуть автори статті.

Дослідження розкрило факти, що стоять за двома відомими історіями: «Чудо хлібів і риб», а також «Чудотворний улов риби».

Чудотворний улов риби Рафаель 1515 Фото: Вікіпедія

Чудеса Ісуса: як їх пояснюють вчені

Обидві події відбулися на Галілейському морі, яке нині відоме як озеро Кінерет в Ізраїлі.

Євангеліє від Матвія описує, як Христос дивовижним чином перетворив лише п’ять хлібин і дві рибини на достатньо їжі для приблизно 5000 послідовників.

«Нові відкриття пояснюють масову загибель риби, спричинену виснаженням кисню у воді, що потенційно дозволило Ісусу здійснити обидва чудесні вчинки», — йдеться у матеріалі.

Дослідники припустили, що потужні вітри могли збурити глибші шари води, позбавивши їх кисню. Внаслідок цього риба задихнулася, спливла на поверхню, що і стало ідеальною можливістю зібрати її, оскільки вона вже була нерухомою.

Хоча чудесна історія залишалася нез’ясовною протягом багатьох поколінь, ці докази можуть надати наукову підтримку тому, як події відбувалися насправді.

«Галілейське море — це стратифіковане озеро. Верхній шар теплий і насичений киснем, тоді як нижній шар є холодним і позбавленим кисню. Коли дме сильний західний вітер, він штовхає верхній тепліший шар води із заходу озера на схід, де він накопичується, тиснучи на наявну воду», — зазначила дослідниця Яель Амітай.

Кліматичні проблеми можуть пояснити чудеса

«На заході озера вода з нижнього шару підіймається. Таким чином у водному профілі створюються коливання, які називаються внутрішніми хвилями», — повідомляє видання The Times of Israel.

Подібні випадки загибелі риби спостерігалися й пізніше, зовсім нещодавно в лимані Цальмон, де для сканування озера використовувалося 3D-моделювання.

Так, кліматичний дослідник з Інституту Вулкані Ехуд Стробах також зумів продемонструвати це явище, використовуючи як динамічну модель озера, так і атмосферну модель.

«Використовуючи спостереження з програми моніторингу на Галілейському морі, ми створили короткі 3D-симуляції озера для двох випадків загибелі риби. Ці симуляції вказують на ініціацію внутрішніх хвиль і підйом холодної аноксичної (бідної на кисень) води на поверхню в місці та час подій, що призвели до загибелі риби», — пояснив він.

Коли сталося диво

Як зазначають вчені, «диво», зафіксоване в усіх чотирьох Євангеліях, найімовірніше, сталося наприкінці весни або на початку літа. Це пов’язано зі швидкими змінами температури. Саме тоді рівень води піднімається на поверхню, на неї випливає більше мертвої риби.

Нагадаємо, біблійне Галілейське море стало криваво-червоним. Місцеві жителі та туристи, які спостерігали за зміною, порівнювали її з біблійною подією, описаною у книзі Вихід, коли річка Ніл, за переказами, перетворилася на кров під час однієї з десяти кар Єгипту.