Як ссавці захопили планету після динозаврів: сенсаційне відкриття вчених

Перші ссавці. Зображення: Natural History Museum UK / Brasilodon quadrangularis CREDIT 2022 Anatomical Society/Wiley

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Палеонтологи знайшли унікальний ключ до розгадки того, як саме перші ссавці зуміли «захопити» планету після масштабного вимирання динозаврів 66 мільйонів років тому. Дослідивши колекцію із 200 давніх зубів, учені виявили дивну аномалію: на перших етапах завоювання світу еволюція ссавців робила ставку на розмір зубів, а не на розум чи адаптацію.

Про це пише The Daily Galaxy.

Дослідники вивчили скам’янілості, знайдені на півдні Китаю, всі з яких датуються епохою палеоцену; першими 10 мільйонами років після вимирання наприкінці крейдяного періоду.

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Замість того, щоб одразу еволюціонувати, ранні ссавці, схоже, обрали більш поступовий шлях. Використовуючи 3D-моделі високої роздільної здатності, дослідники виявили, що найдавніші плацентарні ссавці спочатку розвинули відносно великі зуби, які були простої форми та демонстрували незначні варіації.

Фото dailygalaxy

Більш спеціалізовані ознаки з’явилися лише пізніше, що дозволило тваринам переробляти ширше розмаїття їжі, оскільки вони поширювалися в нові екологічні ніші.

Дослідники описують цю закономірність як «збільшення сили перед укусом». Спочатку ссавці просто стрімко збільшували масу тіла та розмір зубів. І лише через 5 мільйонів років почався справжній еволюційний вибух — з’явилася різноманітність форм, зуби стали гострішими чи вигнутими під конкретну їжу, пояснюють автори дослідження.

«Той факт, що зуби безпосередньо взаємодіють з навколишнім середовищем через кусання та жування, робить їх вирішальними для виявлення потенційних зв’язків між їхньою структурою та екологічною нішею», — заявив співавтор дослідження Цянь Лі з Китайської академії наук.

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Ці висновки показують, скільки ще невідомого залишається про найдавніші стадії еволюції ссавців.

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