На дні Мексиканської затоки знайшли кладовище пральних машин і холодильників / © Pixabay

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На дні Мексиканської затоки вчені розшукували місце корабельної аварії, але виявили несподівану знахідку — підводне «кладовище» побутової техніки — з десятками пральних машин, холодильників і морозильних камер.

Про це пише Daily Mail з посиланням на матеріали наукового видання ScienceAlert.

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Глибоководна експедиція в Мексиканській затоці показала, наскільки далеко поширюється вплив людства, виявивши дивне поле уламків пральних машин, холодильників та морозильних камер.

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Команда дослідників з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США шукала в цьому районі те, що, на їхню думку, мало місце корабельної аварії.

Але кадри з їхнього дистанційно керованого апарата (ROV), які недавно були опубліковані, показують цвинтар кухонної техніки.

«Це трохи сюрреалістично», — сказав один із членів екіпажу.

«Ми знаходимося на глибині 1,5 км у глибокому морі, і ось ми рухаємося крізь поле морозильних камер, холодильників та пральних машин. Ви вважаєте морські глибини досить недоторканим місцем, але це лише нагадування, що насправді це не так. Нам все ще вдається впливати на цю дуже чужу територію та екосистему», — зазначив один із дослідників.

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Серед затоплених предметів були пральні машини, холодильники та морозильні камери. Частина приладів пошкодилася під час падіння, через що назовні виднілися пластикові деталі та мідна проводка.

Згодом апарат виявив і головну частину знахідки — зім’ятий червоний вантажний контейнер із пошкодженою стінкою. Саме з нього, ймовірно, випала техніка.

Учасники експедиції не змогли точно встановити обставини аварії. Вони припустили, що контейнер міг зірватися з вантажного судна під час сильного шторму.

Місце знахідки дослідники жартома назвали Deep Clean — назва, яку можна перекласти як «Глибоке очищення».

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За даними Всесвітньої ради судноплавства, у 2025 році в морі було втрачено майже 1500 контейнерів через шторми, сильні хвилі та аварії.

Глибоке морське дно часто вважається однією з останніх великих пустельних місцевостей Землі, проте викинуті предмети, рибальські снасті та втрачені вантажі були знайдені в деяких найнедоступніших частинах світового океану.

Раніше дайвери знайшли місто, поглинуте морем 700 років тому.

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