Вчені створили перший у світі діамант із червоних півоній: який він має вигляд (відео)

Китайські вчені вперше у світі створили 3-каратний діамант виключно з вуглецевих елементів, отриманих з червоних півоній.

Про це пише Oddity Central.

Він був представлений в Лояні, китайська провінція Хенань. Його подарувала Лоянському національному саду півоній компанія Luoyang Time Promise Co., що спеціалізується на штучних діамантах. Наприкінці минулого місяця міський півонієвий сад погодився надати компанії півонії, необхідні для створення унікального діаманту, зокрема майже 50-річну півонію.

"Діамант оцінюється в 300 000 юанів (41 400 доларів). Його вирощують з півоній за допомогою нашої технології біогенного вилучення вуглецю, піддають високій температурі і тиску, а потім обробляють", - сказав Ван Цзин, генеральний директор Luoyang Time Promise Co.

Eternal bloom!

The world's first #diamond made from #peony-derived carbon elements has been unveiled in Luoyang, Henan Province on Wed.

Sourced from decades-old red peonies, the 3-carat beauty is valued at 300,000 yuan ($41,000). pic.twitter.com/I6fnbTatoD — Global Times (@globaltimesnews) April 18, 2024

Хоча технологія, яка використовується для перетворення вуглецевих елементів, отриманих з півонії, на діаманти, є досить складною, китайська компанія показала, що вуглецеві елементи з різних джерел (волосся, кісток і навіть квітів) видобуваються у спеціально розробленому пристрої, який розриває хімічні зв'язки між видобутими атомами вуглецю. Потім ці елементи рекомбінують в діамантову структуру і утворюється власне діамант.

Нагадаємо, вулкан щодня викидає золото на $6000. Гора Еребус розташована Антарктиці і туди неможливо потрапити.

Читайте також: